Başkan Torunoğlu, 9 saat arayla yaşanan iki büyük depremin son yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçtiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

Depremden yaklaşık 13 milyon vatandaş doğrudan etkilendi.

53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.

107 bin 213 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın depremden en ağır yara alan illerden biri olduğunu ifade eden Torunoğlu, "Bizler de depremden ağır yara aldık, çok sayıda kayıp verdik. Acımız hala çok taze. 11 ili etkileyen ve binlerce can kaybına neden olan bu felaket, hepimizi derin bir hüzne boğmuştur. Acımızın tarifi yok" dedi.

"Asrın Felaketini, Asrın Dayanışmasına Dönüştürdük"

Torunoğlu, depremin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini belirterek, "Yaralarımızı birlikte sardık. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürdük" ifadelerini kullandı. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tüm Türkiye’nin maddi ve manevi destek için seferber olduğunu dile getiren Torunoğlu, "Devletimiz, hasarların bir an önce giderilmesi için var gücüyle çalıştı ve çalışmaya devam ediyor" dedi.

"Depreme Her Zaman Hazırlıklı Olmalıyız"

6 Şubat depremlerinin Türkiye’nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olarak tarihe geçtiğini belirten Torunoğlu, deprem kuşağında yer alan bir coğrafyada yaşamanın gerekliliklerine dikkat çekti. "Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız" diyen Torunoğlu, binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi, bilimsel verilerin ışığında teknolojinin kullanılması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

"Kaybettiklerimizi Asla Unutmayacağız"

Başkan Torunoğlu, "İkinci yılın ardından kaybettiklerimizin acısı hala yüreğimizde. Bu acıyı asla unutmayacağız" dedi. Giden canları geri getirmek mümkün olmasa da, yapılması gerekenin depreme karşı hazırlıklı olmak olduğunu belirterek, "Cenab-ı Allah'tan, milletimize bir daha böyle felaketleri yaşatmamasını diliyorum. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA