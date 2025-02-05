"Adıyaman’ı Yeniden Ayağa Kaldırmak İçin Çalışıyoruz"

Başkan Kablan, depremin ardından hükümet ve devletin desteğiyle Adıyaman’ın ilçe ve köyleriyle birlikte yeniden inşası için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Kablan, kalıcı deprem konutları ve köy evleri projelerinin hızla ilerlediğini ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

Örenli Bölgesi: 159 bloktan oluşan 3.034 adet kalıcı deprem konutu tamamlanma aşamasında. Hak sahipleri yerleştirilmeye başlandı.

İndere Bölgesi: 848 bloktan oluşan 16.467 dairelik kalıcı konutların inşa süreci devam ediyor.

Merkez köyler: 2.131 köy evi inşa ediliyor, tamamlananlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

Genel Proje: Adıyaman genelinde 42.072 kalıcı deprem konutu için inşaat çalışmaları başlamış durumda. 2025 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanıyor.

İlçeler: Emlak Konut ve TOKİ tarafından 7.716 kalıcı deprem konutu, köylerde ise 6.749 kırsal konut inşa ediliyor.

Yerinde Dönüşüm Projesi: 24.223 başvuru yapıldı, verilen ruhsat sayısı 1.414, ruhsat verilen bağımsız bölüm sayısı 3.851.

Kablan, "Şehrimizin dört bir yanında inşaatlar hızla devam ediyor, Adıyaman’ı eski ruhuna kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat'ta Adıyaman’da Olacak

Başkan Kablan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Şubat’ta Adıyaman’ı ziyaret edeceğini duyurarak, şu bilgileri paylaştı:

“Depremin ilk anından itibaren bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, devletin tüm imkanlarını seferber eden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat’ta Adıyaman’a gelerek hemşehrilerimizle bir araya gelecek. Saat 13.00’te Yenimahalle Spor Salonu’nda düzenlenecek ‘6 Şubat Depremleri Anma Programı’ kapsamında Adıyamanlılarla buluşacak. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı programa davet ediyorum.”

"Şehrimizin Kültürel Dokusuna Uygun Bir İnşa Süreci Yürütüyoruz"

Başkan Kablan, yapılan çalışmaların sadece konut inşasıyla sınırlı kalmadığını, Adıyaman’ın kültürel dokusuna uygun bir inşa süreci yürütüldüğünü belirtti. Rezerv alanlarında inşaatların hızla devam ettiğini ifade eden Kablan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve hükümetin verdiği sözlerin birer birer yerine getirileceğini söyledi.

Kablan, "Bir yandan enkazları kaldırırken, diğer yandan süratle yeniden inşa ve ihya faaliyetlerine devam ediyoruz. Bu afet, aynı zamanda dünyanın en büyük arama-kurtarma ve iyileştirme operasyonlarından biri olarak tarihe geçti. Deprem sonrası hem enkaz kaldırma hem de yeniden inşa sürecinin en hızlı yürütüldüğü bir örnek oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"Birlik ve Dayanışma İçinde Yaralarımızı Sarıyoruz"

Başkan Kablan, "Bu deprem millet olarak bize çok şey öğretti. İlgiyi, sevgiyi, şefkati ve en önemlisi tevekkülü öğrendik" dedi. Milletvekili Yakup Taş ve birçok dava arkadaşını depremde kaybettiklerini hatırlatarak, hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

"Bu yıl dönümünde kaybettiklerimizi anarken, birlik ve dayanışma azmimizi daha da kuvvetlendiriyoruz. Geçmişin acılarıyla yüzleşirken, geleceğe umutla bakma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu anma törenleri, yüreklerimizdeki acıyı paylaşmanın yanı sıra, birlik ve beraberliğimizi de pekiştiriyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Son olarak, Adıyamanlı hemşehrilerini anma programına davet eden Kablan, "Allah’ın izniyle, en kısa sürede Adıyaman’ımızı inşa ve ihya sürecinde hak ettiği seviyeye taşıyacağız" dedi.

Kaynak : PHA