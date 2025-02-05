İddianamede Akın Gürlek “Mağdur” Olarak Yer Aldı

Başsavcı Akın Gürlek'in "mağdur" olarak yer aldığı iddianamede, İmamoğlu'nun konuşmalarında Gürlek'e yönelik suç unsuru oluşturduğu iddia edilen ifadeler kullandığı belirtildi. İddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili tarafından hazırlandı ve İmamoğlu’nun savunmasına da yer verildi.

Savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İmamoğlu’nun, konuşmalarının ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı. Ancak iddianamede, ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığı ve belirli durumlarda sınırlandırılabileceği vurgulandı.

Savcılık: “Hedef Gösterme Suçu İşlendi”

İddianamede, Başsavcı Akın Gürlek’in, geçmişte terör suçlarıyla ilgili davalarda görev yaptığı ve bu süreçte çeşitli silahlı terör örgütleri tarafından tehdit edildiği belirtildi. İmamoğlu’nun CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında yapılan adli işlemlerle ilgili açıklamasının, Akın Gürlek’i hedef gösterdiği savunuldu.

Savcılık, İmamoğlu’nun sözlerinin, terörle mücadelede görev almış bir kamu görevlisini hedef göstermeye yönelik olduğunu ve bu nedenle 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 6. maddesi kapsamında suç işlendiğini iddia etti.

İmamoğlu’nun Sözleri İfade Özgürlüğü Kapsamında Değerlendirilmedi

İddianamede, düşünce özgürlüğünün sınırlarına değinilerek, iftira, hakaret, nefret söylemi ve kamu görevlilerini hedef gösteren sözlerin hukuki koruma kapsamına alınamayacağı ifade edildi. Savcılık, İmamoğlu’nun “Bak bak başsavcı sana söylüyorum, senin zihnin çürümüş de...” sözlerinin hakaret niteliğinde olduğunu ve kamu görevlisini küçük düşürme amacı taşıdığını savundu.

Savcılık ayrıca, İmamoğlu’nun söylemlerinin "mağdur" Akın Gürlek ve ailesini hedef aldığı, tehdit unsuru taşıdığı yönünde görüş bildirdi.

7 Yıl 4 Aya Kadar Hapis ve Siyasi Yasak Talebi

İddianamede, İmamoğlu’nun "Tehdit", "Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Alenen Hakaret" ve "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Bu suçlamalar kapsamında, İmamoğlu’nun 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası alabileceği ve Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi kapsamında belirli haklardan yoksun bırakılmasının (siyasi yasak) istenildiği belirtildi.

İddianame, Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi ve mahkeme, iddianameyi kabul edip etmeme konusunda 15 gün içinde karar verecek.

Kaynak : PHA