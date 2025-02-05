“Acılarımız İlk Günkü Gibi Taze”

Vali Osman Varol, Türkiye tarihinin en geniş alanda yıkıma ve can kaybına yol açan bu depremlerin, Adıyaman’ın en büyük felaketlerinden biri olarak tarihteki yerini aldığını belirtti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, tedavi görenlere ise acil şifalar diledi.

“Türkiye Tek Yürek Oldu”

Vali Varol, depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, devletin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşları ve milletin büyük bir dayanışma göstererek afetzedelerin yanında olduğunu vurguladı. “Asrın felaketi karşısında, asrın birlikteliği sergilendi” diyerek, felaketin ardından ortaya konan dayanışmaya dikkat çekti.

“Vatandaşlarımızı Asla Yalnız Bırakmadık”

Felaketin ardından hiçbir vatandaşın yalnız bırakılmadığını ifade eden Varol, hem kayıpların acısını paylaşma hem de yaşamlarını yeniden düzene koymaları noktasında devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

“Şehrimizi Yeniden Ayağa Kaldırıyoruz”

Deprem bölgesinde tarihin en büyük iyileştirme operasyonunun yürütüldüğünü söyleyen Vali Varol, şehrin umutla ve kararlılıkla yeniden inşa edildiğini ifade etti. Tamamlanan deprem konutlarına vatandaşların yerleştirildiğini, Adıyaman’ın ticari ve sosyal hayatının eski gücüne kavuşması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

“Gecemizi Gündüzümüze Katarak Çalışıyoruz”

Vali Varol, şehrin yeniden ihyası için bütün kamu görevlileriyle birlikte canla başla çalıştıklarını vurgulayarak, şehrin dokusunu, kültürünü ve ruhunu koruyarak yeniden ayağa kaldırmayı amaçladıklarını söyledi.

“Deprem Şehitlerimizi Rahmetle Anıyorum”

Mesajını, “Bu vesileyle bir kez daha deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza şifalar diliyorum” sözleriyle tamamlayan Vali Varol, ülkemizin ve dünyanın bir daha böyle acılar yaşamamasını dilediğini belirtti.

6 Şubat Depremlerinin 2. yıl dönümünde, Adıyaman’da yaraların sarılmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceği mesajı verildi.

Kaynak : PHA