24. Dönem Adıyaman, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapan ve Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı olan Mehmet Metiner, PKK’nın silah bırakma kararının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Metiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamada AK Parti, MHP ve DEM Parti’yi “süreç ittifakı” partileri olarak tanımlamasının bazı kesimleri rahatsız ettiğini belirterek, “PKK’nın silah bırakmasından rahatsızlık duyanlar, Cumhurbaşkanımızın bugün AK Parti-MHP-DEM’i süreç ittifakı partileri olarak ilan etmesinden fena halde rahatsız oldular” ifadelerini kullandı.



'Makbul PKK ellerinde silah olan, makbul DEM Erdoğan düşmanı olandır'

Metiner, bazı çevrelerin Türkiye’deki barış süreci karşısında çelişkili bir tutum sergilediğini savunarak, şunları söyledi:



“Onlar için makbul PKK elinde silah tutan PKK’dır, makbul DEM ise Erdoğan düşmanlığını esas amaç olarak benimsemiş DEM’dir. Erdoğan’ı, üstünde taşıdığı değerler ve temsil ettiği inançlar manzumesi dolayısıyla düşman görüp devirmeyi yegane amaç edinen o güruhun kendi kirli siyasi emellerine artık PKK’yı ve DEM’i alet edemeyeceklerini görmeleri çıldırtıyor onları.”



'DEM’e ideolojik tuzak kuruluyor'

DEM Parti’ye yönelik ideolojik salvolarla bilinçli bir tuzak kurulduğunu belirten Metiner, bu süreci şu sözlerle yorumladı:



“O yüzden DEM’i şimdiden ‘Cumhur ittifakının partisi’ olarak bilerek suçlayıp kışkırtıcı ideolojik salvolarla savunma pozisyonuna çekmeye çalışıyorlar. DEM’i kendilerine göre konumlandırmayı amaç edinen bu ideolojik-siyasi salvolar DEM’e kurulan bir tuzak. DEM savunmaya geçip bu yemi yutar mı?”



'Süreç ittifakı' vurgusu: 'Yarın ne olacağını kimse bilemez'

Metiner, süreç ittifakının geçici olduğunu, siyasi zeminde ittifakların değişebileceğini belirterek, “Süreç ittifakı şimdilik söz konusu. Yarın ne olacağı bilinmez” dedi. Bu açıklama, siyasi kulislerde tartışma yaratan “DEM Cumhur İttifakı’na katılıyor mu?” sorularına da üstü kapalı bir yanıt olarak değerlendirildi.



'DEM’in Erdoğan düşmanlığı üzerinden saf tutması riskli olur'

Mehmet Metiner açıklamasının devamında, DEM Parti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı üzerinden konum almasının siyasi açıdan riskli olduğunu savundu:



“Cumhur ittifakına peşinen kapıyı kapatan bir DEM’in Türkiye Yüzyılı’nın inşa sürecinin dışında kendini tutması ve Erdoğan düşmanı süreç karşıtlarıyla kendini aynı siyasi cephenin içine yerleştirmesi halinde siyasi akıbetinin ne olacağını şimdiden kestirmek mümkün değil.”



'Kürtler kazandıracak siyasetin peşinden gider'

Metiner açıklamasını şu sözlerle tamamladı:



“Kürtler kendisine kazandıracak siyasetin peşinden giderler. Eski dönemin kabulleri tamamen değişir, biline!”

Kaynak : PHA