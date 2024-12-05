"1934’te Hak Verildi Ancak Pratikte Engeller Vardı"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Metiner, 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının önemli bir adım olduğunu ancak uygulamada bazı kadınların bu haktan yararlanamadığını savundu. Metiner, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“1934’te kabul edilen seçme ve seçilme hakkı, o dönemde sadece belirli bir kesime tanınan bir hak olmuştur. Kağıt üzerinde kadınlara seçilme hakkı verilmiş olsa da, pratikte kılık ve kıyafet gibi toplumsal normlara dayalı ayrımlar nedeniyle bazı kadınlar bu haktan yararlanamıyordu."

"Eşitlik Erdoğan Döneminde Gerçekleşti"

Mehmet Metiner, kadınların siyasi haklarını kullanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin belirleyici olduğunu öne sürdü:

"Ayrımsız, her kadının eşit haklarla seçilme hakkına sahip olması, gerçek anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katkılarıyla mümkün olmuştur. Erdoğan’ın desteğiyle, tüm kadınların seçilme hakkı pratikte de vücut bulmuş, her kadına eşit fırsatlar sağlanmıştır."

"Kadın Haklarında Kapsayıcılığı Sağlayan Adımlar Atıldı"

Metiner, açıklamasında Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin, kadınların siyasi hayatta daha fazla yer alması ve eşit temsili sağlama konusunda önemli adımlar attığını savundu. Özellikle kadınların siyasi temsili ve haklarının uygulanmasında atılan somut adımlara vurgu yaparak, AK Parti’nin bu alandaki başarılarının altını çizdi.

Kadın Hakları Tartışmaları Yeniden Gündemde

Mehmet Metiner’in bu açıklaması, 5 Aralık Kadın Hakları Günü’nde kadınların seçme ve seçilme haklarının tarihsel gelişimine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak : PHA