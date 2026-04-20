Mehmet Metiner, ABD vize başvurusunun reddedildiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla açıkladı. Metiner, 'ABD VİZE TALEBİME RED/1' başlığıyla yaptığı açıklamada, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 08.15'te ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Metiner, başvuru sürecine ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı'nın yazısının da dosyasında yer aldığını ifade ederek, fotoğraf ve parmak izi işlemlerinin alındığını, gerekli prosedürlerin tamamlandığını aktardı.

Paylaşımında konsolosluk sürecine dair detaylara da yer veren Metiner, 11 numaralı bölümde görevli personelin sorularını yanıtladığını belirterek, tüm işlemlere rağmen vize talebinin reddedildiğini açıkladı.

Kaynak : PERRE