Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından yürütülen program kapsamında Kaymakam Kadir Algın, Karaburun Köyü İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında okulda incelemelerde bulunan Kaymakam Algın, beraberindeki heyet ile birlikte sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Algın, istek ve taleplerini dinleyerek eğitim hayatlarında başarılar diledi ve çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Okul idarecileri ve öğretmenlerden okulun genel durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Algın, eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha verimli şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Algın, öğrenci ve öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

