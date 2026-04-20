Adıyaman Üniversitesi, hayata geçirdiği 'Çiftçi Destek Hattı' ile tarımda bilimsel bilgi ve tecrübeyi sahaya taşımaya devam ediyor. Üniversite bünyesinde kurulan Tarımsal Araştırma Laboratuvarı'nda çiftçilere toprak ve bitki analiz hizmeti sunulurken, üretim süreçlerine yönelik ihtiyaç duyulan bilimsel veriler de üreticilerle paylaşılıyor.

Çiftçiler, merak ettikleri ve çözüm aradıkları konuları doğrudan akademisyenlere iletebiliyor, alanında uzman hocalar tarafından kendilerine hızlı ve etkin geri dönüş sağlanıyor.

Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Çelik, laboratuvarda yapılan çalışmalara ilişkin, 'Toprakta ve bitkide özellikle kimyasal, fiziksel ve biyolojik analizler yapmaktayız. Çiftçilerimiz artık bilinçli bir şekilde toprak örneklerini getiriyor. Biz de bu toprakları analiz ederek uygun gübre tavsiyelerinde bulunuyoruz. Bu sayede çiftçilerimizin maliyetlerinin düşmesine, sürdürülebilir çevreye katkı sunulmasına ve toprağın verimliliğinin artırılmasına yönelik önemli adımlar atıyoruz' dedi.

Çelik ayrıca, 'Laboratuvarımızın öğrencilerimize en önemli katkılarından biri, toprak ve bitkide fiziksel ve kimyasal analizler üzerine uygulamalı deneyler yapmalarını sağlamasıdır' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Üniversitesi Tarla Bitkileri öğrencisi ise 'Kariyer deneyimi açısından bizim için çok iyi bir tecrübe oldu. Toprak analizi yaparken hem öğreniyoruz hem de derslerde gördüklerimizi uygulamalı olarak görüyoruz' dedi.

Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Ceren Ayşe Bayram ise Çiftçi Destek Hattı'na ilişkin, 'Çiftçilerimiz doğrudan yetiştirdikleri ürünlerle ilgili ya da merak ettikleri soruları yazıyorlar. Biz de bu sorulara yazılı, telefon görüşmesiyle ya da gerekli durumlarda birime davet ederek analiz süreçlerinde yardımcı oluyoruz' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, üreten ve emek veren çiftçilerin yanında olmaya, bilimi üretimle buluşturmaya devam edileceği bildirildi.

