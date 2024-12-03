Tehditler ve Suç Duyurusu

Başkan Zeyrek, görevi nedeniyle tehdit edildiğini belirterek, "Bu koltukların böyle bedelleri olabiliyor. Rantın önüne geçtiğim ve haksız ihale alımlarını durdurduğum için tehditler alıyorum. Ancak bu tehditler beni yolumdan döndüremez," dedi. Genel Başkanı ile de konuyu paylaştığını ifade eden Zeyrek, suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Belediyenin Borçları ve Bütçe Yönetimi

Göreve geldiğinde belediyenin 2,4 milyar TL borcu olduğunu belirten Zeyrek, "Yedi buçuk ayda 800 milyon TL borç ödedik ve borcumuzu 1,6 milyar TL’ye indirdik. Bunun yanında sosyal yardımları ve hizmetleri artırdık. Şeffaf bir yönetim anlayışıyla her kuruşun hesabını halkımızla paylaşıyoruz," diye konuştu.

Yerel Yönetimlere Yönelik Kısıtlamalar

Zeyrek, merkezi yönetimin yerel belediyelere yönelik kısıtlama politikalarını eleştirerek, "SGK ve vergi borçlarının tahsilatında CHP’li belediyelere yönelik adaletsizlik yapıldığını düşünüyorum. Bu borçlar önceki yönetimlerden kalma, ancak bugünkü bütçelerle bu borçların ödenmesi zor. Borçların ödenebilir hale getirilmesi için faiz indirimi ve taksitlendirme yapılmalı," dedi.

Kayyum Atamaları Hakkında Görüşler

Kayyum atamalarıyla ilgili olarak Zeyrek, "Halkın iradesinin önüne geçilemez. Kayyum tehditleriyle yerel yönetimlerin işleyişi engellenemez. Eğer suç varsa devletimizle birlikte bunun üzerine gitmek boynumuzun borcudur. Ancak yıllar önceki olayları bugün gündeme getirip belediyeleri hedef almak doğru değil," ifadelerini kullandı.

Yolsuzluklarla Mücadele

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde önceki dönemlerde yapılan yolsuzluklarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Zeyrek, "Kim bu kurumun bir kuruşuna zarar verdiyse karşısında Spil Dağı gibi duracağım. Suçlu varsa adalet cezasını versin, suçsuzsa beraat etsin. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını sürdüreceğiz," dedi.

Çin Sokağı ve Yatırımlar

Manisa’da Çinli otomotiv firması BYD’nin yatırımlarıyla birlikte kurulması planlanan Çin Sokağı hakkında konuşan Zeyrek, "Manisa’da kazanılan paranın Manisa’da harcanmasını istiyoruz. Çin Sokağı, Çin kültürüyle Manisa kültürünün kucaklaşmasını sağlayacak bir proje olacak," ifadelerini kullandı.

Önder İnce Hakkındaki Açıklama

Basın toplantısında, belediye iletişim koordinatörü Önder İnce’nin geçmişte attığı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Zeyrek, "Önder Bey, belediyeye zarar vermemek adına istifa kararı aldı. Kendisine teşekkür ediyorum," dedi.

Mücadeleye Devam

Başkan Zeyrek, tehditlere ve zorluklara rağmen şeffaf bir yönetim anlayışıyla hizmete devam edeceklerini belirterek, "Ben ne bir santim geri adım atacağım ne de doğrularımdan sapacağım. Manisa için çalışmaya, halkımızın çıkarlarını korumaya devam edeceğiz," diye konuştu.

Kaynak : PHA