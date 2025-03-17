Mali müşavirlerin yaşadığı belirsizlik ve artan iş yükü nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını ifade eden Korkmaz, devletin aldığı kararların uygulanmasında ciddi aksaklıklar yaşandığını ve bu durumun meslek mensuplarını zor durumda bıraktığını söyledi.

"Mücbir Sebep Kapsamındaki Çelişkiler Büyük Mağduriyet Yarattı"

Depremin ardından 06 Şubat 2023 öncesine ait beyan ve bildirim zorunluluğu bulunan mükellefler için mücbir sebep hali ilan edildiğini, ancak bu tarihten sonra açılan firmaların mücbir sebep kapsamına alınmadığını belirten Korkmaz, yaşanan durumu şu ifadelerle eleştirdi:

*"Deprem olduktan sonra meslek mensubu arkadaşlarımız da hayatın olağan akışı içinde bulundukları için, devam eden resmi iş ve işlemler nedeniyle beyan ve bildirimlerini zamanında yapamaz hale geldi. Bu nedenle devletimiz, ilimiz de dahil olmak üzere 11 ili kapsayan mücbir sebep hali ilan etti. Ancak, deprem sonrası açılan firmalar için 'mücbir sebep kapsamında değildir' denildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı ise süresi dışında tahakkuk ettirilen her beyanname için özel usulsüzlük cezası keserek, deprem sonrası açılan firmalara ceza kesmeye başladı. Aynı süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), deprem öncesindeki bütün dosyaları mücbir sebebe alırken, depremden sonra açılan SGK dosyalarını da bu kapsama dahil etti. Ancak vergi daireleri ile SGK arasındaki çelişkili uygulamalar nedeniyle büyük bir karmaşa oluştu."*

"Vergi ve SGK Beyannamelerinde Çifte Standart"

Mali müşavirlerin belirsizlikler içinde boğuştuğunu vurgulayan Korkmaz, mücbir sebep süresinin sürekli ertelenmesine rağmen, sistemde yaşanan aksaklıklar nedeniyle mükelleflerin mağdur edildiğini dile getirdi.

*"14 Aralık 2023’e kadar bu şekilde devam eden süreç, önce 31 Ocak 2024'e, ardından 28 Şubat 2024'e uzatıldı. Ancak, mücbir sebep hali uzatılmış olmasına rağmen, vergi ve sosyal güvenlik sistemlerinin altyapısı bir türlü hazırlanmadığı için, SGK ödemelerine gecikme zammı uygulandı.

Uzun bekleyişin ardından nihayet mücbir sebep hali sirküleri yayımlandı, ancak bu kez de 2022 yılı Aralık ayı beyannamesini baz alarak, yıllık cirosu 2 buçuk milyon TL’nin üzerinde olan firmaların mücbir sebep kapsamından çıkarıldığı duyuruldu. Bu karar, ekonomik durumları tamamen değişen mükellefler açısından büyük bir adaletsizliğe yol açtı."*

"Mücbir Sebep Halinden Çıkarılan Firmalar Mağdur Edildi"

Korkmaz, deprem öncesinde yüksek cirolara sahip ancak deprem sonrası işlerini kaybeden birçok firmanın mücbir sebep kapsamından çıkarıldığını, buna karşın deprem sonrası büyük kazanç elde eden firmaların bu kapsama dahil edildiğini belirtti.

"Oysaki depremden önce cirosu milyonlar olup depremden sonra hemen her şeyini kaybedip ticaret hayatında zar zor tutunan yüzlerce firma varken, deprem öncesinde mali durumu zayıf olup depremden sonra özellikle inşaat sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren ve milyonluk cirolara ulaşan firmalar mücbir sebep haline dahil edildi."

Mali müşavirlerin bu süreçte büyük bir kaos içinde kaldığını ifade eden Korkmaz, mücbir sebep hali kapsamındaki firmalar için beyanname ve bildirimleri yetiştirme çabasının içinden çıkılmaz bir hal aldığını dile getirdi.

"Vergi ve SGK Sistemleri Hatalar Veriyor"

Korkmaz, mali müşavirlerin mücbir sebep kapsamında olup olmadığını bile net olarak belirleyemediğini belirterek, sistemde yaşanan hataları şu şekilde anlattı:

*"Borçları biriken firmalar, borçlarını faizsiz taksitlendirmek için bilanço hazırlayıp dilekçe vermek zorunda. Ancak asıl sıkıntı bundan sonra başlıyor.

Mücbir sebep haline dahil edilmesine rağmen, sistemde hala 'mücbir sebep dışı' görünen firmalar azımsanmayacak kadar fazla. Geçmiş dönem beyan ve bildirimlerini yapmak için sisteme veri yüklediğimizde 'süresinden sonra' hatası alıyoruz.

Bu sorunun çözülmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı, bu firmaların mücbir sebepte olduğunu bilmesine rağmen, bizlerden vergi dairelerinden SGK’ya gönderilmek üzere yazı talep etmemizi istiyor. Bu yazılar yaklaşık bir hafta içinde hazırlanıyor ve SGK’ya götürüldüğünde, 'Genel Müdürlüğe göndereceğiz, ne zaman cevap verirlerse o zaman mücbir sebep kapsamına alınır' denilerek, süreç daha da uzuyor."*

Korkmaz, vergi ve SGK sistemleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle iş yüklerinin katlanarak arttığını, mali müşavirlerin bu belirsizlik içinde çalışmalarını sürdürmekte zorlandığını ifade etti.

"Mali Müşavirler Konteynerlerde Çalışmaya Devam Ediyor"

Mali müşavirlerin, deprem sonrası en büyük yükü taşıyan meslek gruplarından biri olduğunu ancak destek mekanizmalarından yeterince faydalanamadığını belirten Korkmaz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

*"Biz meslek mensupları, devletin asli geliri olan vergilerin tahakkuk ettirilmesinde başrol konumundayız. Ancak hala konteynerlerde bu kutsal görevi ifa etmeye çalışan bizleri görün artık!

Deprem sonrası mücbir sebep halinden yararlanıyormuş gibi görünsek de, süreçte yaşanan karmaşa nedeniyle meslektaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Bu durumun bir an önce çözüme kavuşturulması için yetkililerin harekete geçmesini bekliyoruz."*

Korkmaz, mali müşavirlerin yaşadığı zorlukların giderilmesi ve mücbir sebep hali sürecinin daha adil bir şekilde uygulanması için acil düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA