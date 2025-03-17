Adıyamanlılar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle ücretsiz ya da indirimli ekmek alabilmek için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalıyor. Ellerinde poşetlerle fırın önünde bekleyen vatandaşlar, ekmek alabilmek için adeta nöbet tutuyor.

Fırın Önlerinde Uzayan Kuyruklar

Ramazan ayında dar gelirli ailelerin temel gıdaya ulaşma mücadelesinin gözler önüne serildiği Adıyaman’da, her gün fırınların önünde aynı manzara yaşanıyor. Hayırseverler tarafından ücretleri ödenerek bağışlanan ekmekler veya bayatlamış ekmekleri almak isteyen vatandaşlar, uzun saatler boyunca beklemek zorunda kalıyor.

Fırın çalışanları, ellerinde poşetlerle bekleyen vatandaşların ihtiyaçlarını bildiklerini ve ekmeklerin belirli saatlerde dağıtıldığını ifade ederken, Adıyamanlılar ise gıda fiyatlarının yüksekliği nedeniyle ekmek kuyruğunda beklemekten başka çarelerinin olmadığını dile getiriyor.

"Çöpçüler Kralı" Filmini Hatırlatan Manzara

Depremin en ağır etkilerini yaşayan illerden biri olan Adıyaman’da yaşanan bu durum, Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Kemal Sunal’ın "Çöpçüler Kralı" filmini akıllara getirdi. Filmde, ekmek kuyruklarının ve geçim sıkıntısının mizahi bir dille anlatıldığı sahneler, bugün Adıyaman’da gerçeğe dönüşmüş durumda.

Vatandaşlar, temel gıdaya ulaşmanın her geçen gün daha da zorlaştığını belirterek, yetkililerin bu konuda çözüm üretmesi gerektiğini dile getiriyor. Fırıncılar ise, hayırseverlerin destekleriyle bazı ailelerin ekmek ihtiyacının karşılandığını, ancak artan talepler karşısında yardımların yetersiz kaldığını ifade ediyor.

Ekonomik Zorlukların Gölgesinde Ramazan

Adıyaman’da artan hayat pahalılığı ve deprem sonrası yaşanan ekonomik sıkıntılar, birçok ailenin gıda yardımlarıyla ayakta kalmasına neden oluyor. Ramazan ayında iftar sofralarına ekmek koyabilmek için kuyrukta bekleyen vatandaşlar, ekonomik krizin günlük yaşamda nasıl derinleştiğini gözler önüne seriyor.

Depremin ardından büyük zorluklarla mücadele eden Adıyaman’da, fırın önlerinde uzayan ekmek kuyruklarının çözümü için daha kapsamlı sosyal destek projelerine ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Kaynak : PHA