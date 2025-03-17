Anaç, üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanması gerektiğini ve akademik bilginin üretime entegre edilerek ekonomik büyümeye katkı sunulmasının önemini vurguladı.

"Üniversite, Sanayi ve Tarımla Entegre Çalışmalı"

Anaç, açıklamasında Adıyaman’ın ekonomik gelişimi için üniversitenin özel sektör ve kamu kurumlarıyla ortak projeler yürütmesi gerektiğini belirtti. Deprem sonrası kent ekonomisinin toparlanması için bilimsel araştırmaların yönlendirici olabileceğini ifade eden Anaç, şu değerlendirmelerde bulundu:

*"Deprem ve iklim değişikliği ile beraber tarımı ve sanayisi bitme durumunda olan ilimizin gelişmesi ve özellikle bir tarım ili olan ilimizde tarımsal sanayiye geçişte ilmi ilke edinerek bilimsel yöntemlerin kullanılması gerekiyor.

İlimizde sanayinin ve tarımsal sanayinin gelişmesi ve üretilen her ürüne katma değer sağlanarak ekonomik büyüme için üniversite-sanayi iş birlikleri ile ve kamu-özel sektör ortak çalışmaları sağlanması gerekiyor.

Bu iş birlikleri, sürdürülebilir kalkınmayı desteklediği gibi, ilimizin ve ülkenin bilgi ekonomisine geçişini hızlandırarak hem üretim maliyetlerini düşürür hem de verimliliği artırır."*

Anaç, Adıyaman Üniversitesi’nin bilimsel bilgisini sahaya yansıtarak ekonomik büyümeye katkı sunması gerektiğini belirterek, büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu:

*"Ayrıca, kamu-özel sektör iş birlikleri ile yeni girişimler sağlanarak büyük ölçekli projeler hayata geçirilebilir. Bu da ekonomisi bitmiş olan ilimizin tekrar ayağa kalkması için önemli bir çalışma olur.

Üniversite ve özel sektör ortak girişimleri, inovasyonun ve ekonomik büyümenin en önemli itici güçlerinden biridir. Bu iş birlikleri, akademik bilginin ve araştırmanın özel sektörün uygulama becerisiyle birleşmesini sağlayarak ekonomiye katkı sağlayacak yeni projeler geliştirilmesini mümkün kılabilir."*

Adıyaman Üniversitesi’ne Eleştiri: "Üniversitemiz Nerede ve Ne Yapıyor?"

DEVA Partisi İl Başkanı Anaç, Adıyaman Üniversitesi’nin bölgenin ekonomik kalkınmasına ne ölçüde katkı sunduğunun kamuoyunda tartışılması gerektiğini belirterek, üniversitenin sanayi ve tarımla iş birliği konusunda eksik kaldığını savundu.

Anaç, açıklamasının devamında üniversitenin yerel ekonomiye daha fazla katkı sağlaması gerektiğini vurgulayarak şu soruları yöneltti:

*"Sonuç olarak bir ilin ve ülkenin ekonomisinin gelişmesi ve toplumsal refah için ilmin ve araştırmanın merkezi üniversitelerdir.

Adıyaman Üniversitesi, ilimizin ekonomisinin gelişmesi için yukarıda saydığımız üniversite-özel sektör çalışmasını neden yapmamaktadır?

Özellikle bir tarım ili olan ilimizde tarımla ilgili özel sektörler ile neden ortak çalışmalar yapılmıyor?

Adıyaman’ın yeniden kalkınması için bilimin merkezi olan üniversitemiz nerede ve ne yapıyor?"*

"Adıyaman’ın Kalkınması İçin Bilimsel Çalışmalar Artmalı"

Anaç, Adıyaman Üniversitesi’nin bölgenin ekonomik ve bilimsel gelişimine daha fazla katkı sunması gerektiğini vurgulayarak, üniversitenin özel sektörle ortak projeler geliştirmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Özellikle tarım sektöründe bilimsel yöntemlerin uygulanması ve üretimin daha verimli hale getirilmesi gerektiğini belirten Anaç, Adıyaman’ın ekonomik toparlanması için üniversitenin rolünün kritik olduğuna işaret etti.

Adıyaman Üniversitesi’nin bölge ekonomisine yönelik projeleri ve sanayi ile iş birliği çalışmaları hakkında kamuoyuna daha fazla bilgi vermesi gerektiği belirtilirken, üniversitenin sanayi ve tarımla entegrasyonu konusunda atacağı adımların takip edileceği kaydedildi.

Kaynak : PHA