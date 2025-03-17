Başkan Hüseyin Teke’den Katılımcılara Teşekkür

Promasiad Derneği Başkanı Hüseyin Teke, iftar programına katılım sağlayan davetlilere teşekkür ederek şu açıklamalarda bulundu:

*"Promasiad Derneğimizin düzenlediği geleneksel sahur programına icabet eden Adıyaman milletvekilimiz Sayın Resul Kurt’a, Adıyaman’ın değeri ve gururu Çiğder (Çiğköfteciler Derneği) Başkanı Sayın Memet Demirhan’a, değerli dostum Hakan Mamaş kardeşime ve programa katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz.

Her etkinliğimize katılan değerli büyüğümüz, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Akif Develioğlu abimize özellikle teşekkür ederiz."*

İş Dünyası ve Sivil Toplum Temsilcileri Buluştu

Geleneksel hale gelen iftar programı, iş dünyası, siyaset ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek dayanışma ve iş birliği fırsatlarını artırmayı hedefliyor. Promasiad Derneği yetkilileri, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek, önümüzdeki süreçte benzer etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Programa katılan davetliler, iş dünyasındaki gelişmeler, bölgesel ekonomik iş birlikleri ve Adıyaman’ın ticari potansiyeli üzerine değerlendirmelerde bulundu. Promasiad Derneği’nin, geleneksel hale gelen organizasyonlarıyla iş insanlarını buluşturmaya ve ekonomik kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceği vurgulandı.

Kaynak : PHA