Ziyaret sırasında misafirlerine teşekkür eden Hakan Danış, Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için yürütülen çalışmalara vurgu yaparak şunları söyledi:

"Depremin yaralarını sarmak için gecesini gündüzüne katan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüz Sayın Faysal Ergezen, depremin ilk gününden bu yana sahada hizmet vermeye devam etmiştir. Kendilerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum."

Danış, Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Nazif Atalay’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman’ın yeniden inşasıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Adıyaman Umum Emlakçılar Derneği olarak biz de inanıyoruz ki, Adıyaman küllerinden tekrar ayağa kalkacak. Deprem nedeniyle işyerleri yıkılan ve işsiz kalan esnafların, Emlak Konut tarafından yapılan yeni iş yerlerine kavuşması büyük önem taşıyor. Esnaflarımıza anahtar teslim edildiğinde, şehirde ekonomik canlanma hızlanacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Adıyaman yeniden ayağa kalkacak ve hizmet etmeye devam edeceğiz."

Emlak Sektörünün Beklentileri ve Çözüm Önerileri

Ziyarette, Adıyaman’daki emlak sektörünün yaşadığı zorluklar ve çözüm yolları da ele alındı. Deprem sonrası konut arzında yaşanan sorunlar, kiralık ve satılık konut piyasasındaki dalgalanmalar ve esnafların mağduriyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, devam eden inşaat projeleriyle ilgili çalışmalara hız verdiklerini belirterek, kentin yeniden yapılanma sürecinin titizlikle sürdüğünü ifade etti. Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Nazif Atalay ise, Adıyaman’ın ekonomik ve sosyal olarak yeniden ayağa kalkması için emlak sektörünün desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Adıyaman’da Yeniden Yapılanma Süreci Devam Ediyor

Adıyaman Umum Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Danış, şehrin yeniden inşası ve emlak sektörünün güçlendirilmesi adına dernek olarak her türlü iş birliğine açık olduklarını belirtti. Ziyaret, kentin geleceği için yapılabilecek projeler üzerine değerlendirmelerle son buldu.

Kaynak : PHA