İbadet Alanları Ramazan’a Hazırlanıyor

Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak, Kahta genelindeki cami avluları ve çevresi titizlikle temizleniyor. Kahta Belediyesi ekipleri, ibadet alanlarını hijyenik hale getirerek vatandaşların daha huzurlu ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediyenin sadece temel hizmetleri değil, toplumsal dayanışma gerektiren çalışmalara da önem verdiğini belirtti.

"İbadet merkezlerimizi yalnızca müftülüğün sorumluluğunda görmüyoruz. Kahta Belediyesi olarak bizler de ümmet bilinciyle kendimizi sorumlu hissediyoruz. Halkımızın huzurlu bir şekilde ibadet edebilmesi için üzerimize düşen her görevi yerine getiriyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin, tüm hemşehrilerime hayırlı Ramazanlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Camiler, Toplumsal Huzurun Merkezidir

Kahta Belediyesi yetkilileri, camilerin sadece ibadet alanı olmadığını, aynı zamanda toplumsal birlikteliğin ve huzurun merkezi olduğunu belirterek, temizliğin bu anlamda büyük önem taşıdığını ifade etti. Çalışmaların Ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PHA