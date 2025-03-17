"Çiftçilerimizin Yıllardır Beklediği Önemli Bir Yatırım"

Milletvekili Alkayış, yaptığı açıklamada, projenin Adıyamanlı çiftçilerin uzun süredir beklediği bir yatırım olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu proje, Adıyamanlı çiftçilerimizin yıllardır beklediği önemli bir yatırımdır. Modern sulama sistemleri sayesinde tarımsal üretim daha verimli hale gelecek, çiftçilerimiz suyu daha etkin kullanabilecek. 87 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilecek bu proje, Adıyaman’a hayırlı olsun."

Proje Kapsamında Neler Yapılacak?

- 198 hektar tarım arazisi modern sulama sistemine kavuşacak.

- 12.700 metre HDPE boru şebekesi döşenecek.

- Regülatör yapısı, sanat yapıları ve Enerji Nakil Hattı (ENH) imalatları tamamlanacak.

- 87 milyon TL yatırım bedeliyle bölge tarımına büyük katkı sağlanacak.

"Adıyaman Tarımını Güçlendirmeye Devam Edeceğiz"

Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman tarımını güçlendirmek için çalışmaların devam edeceğini belirterek, çiftçilere yönelik yatırımların artarak süreceğini vurguladı.

"Tarım sektörümüzü daha güçlü hale getirmek için projelerimizi sürdüreceğiz. Çiftçimizin kalkınması, ülkemizin kalkınması demektir. Modern sulama sistemleriyle hem su kaynaklarımızı daha verimli kullanacak hem de üretim kapasitemizi artıracağız."

Alkayış, Adıyaman’daki tarım altyapısının güçlendirilmesine yönelik benzer yatırımların devam edeceğini ve çiftçilerin desteklenmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA