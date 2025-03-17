Nadir Görülen Duruma Başarılı Müdahale

Kahta Devlet Hastanesi, bölgede daha önce yapılmamış ve nadir görülen ameliyatları gerçekleştirmeye devam ediyor. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastaya yapılan poliklinik muayenesinde, iç organlarının ters yerleşimli olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde hastada apandisit teşhis edildi ve ameliyat kararı alındı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Yılmaz ve ekibi, laparoskopik (kapalı) cerrahi yöntem kullanarak hastaya başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Ameliyat sonrası takip edilen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"Kahta Devlet Hastanesi’nde İlk Kez Gerçekleştirildi"

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fedli Emre Kılıç, hastanenin ileri düzey cerrahi operasyonları başarıyla gerçekleştirmeye devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu tür nadir görülen vakaların Kahta Devlet Hastanesi'nde başarılı bir şekilde tedavi edilmesi, ilçemiz için önemli bir gelişmedir. Hastanemizde laparoskopik cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilen ameliyatların sayısı artmakta olup, ileri cerrahi operasyonlara devam edeceğiz."

Kaynak : PHA