"Eğitim İçin Dayanışma Önemli"

Sınav öncesinde Hayathanem Kütüphane Kitap Kafe’yi ziyaret eden Nemrut Rotary Kulübü üyeleri ve Dönem Başkanı Kerem Oranlı, öğrencilere kitap ve alışveriş çeklerini takdim etti. Gençlerin eğitimine destek olan Hayathanem Kütüphanesi’nin kurucusu ve eğitim gönüllüsü Yakup Tosun’a teşekkür eden Oranlı, eğitime katkının önemini şu sözlerle vurguladı:

"Öğrencilerin en büyük ihtiyacı, ders ve test kitaplarıdır. Daha önce konteyner kentlerde dört ila beş kütüphane ve etüt merkezi açarak gençlerimize ders çalışma ortamı sunduk. Şimdi ise Karadeniz Ereğli Rotary Kulübü ve hayırseverlerin desteğiyle Hayathanem Kütüphanesi’nde sınava hazırlanan öğrencilere hediye çekleriyle kitap desteği sağladık. Umuyoruz ki tüm öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını alarak hayallerindeki bölümlere yerleşirler. Yakup kardeşimize de sunduğu bu anlamlı hizmet için teşekkür ediyoruz."

Adıyaman’da Eğitime Destek Büyüyor

Adıyaman’da eğitim gönüllüsü olarak bilinen Yakup Tosun, Nemrut Rotary Kulübü’nün öğrencilere yönelik bu desteğinin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Kent genelinde eğitime katkı sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Tosun, şu açıklamalarda bulundu:

"Bir öğrencinin hayatına dokunabilmek ve geleceğine katkı sunabilmek benim için en büyük mutluluk. İnşallah burada çalışan tüm gençlerimiz sınavlarını başarıyla geçer ve istedikleri bölümlere yerleşir. Mevcut iki kütüphanemize ek olarak, Kahta’da da yeni bir kütüphane açarak öğrencilere sıcak ve sessiz bir çalışma ortamı sunduk. Bu süreçte bize destek olan tüm hayırseverlere ve Rotary kulüplerine teşekkür ederim. Ramazan ayında yapılan bu iyiliklerin kabul olmasını diliyor, öğrenci sayımızın fazla olması nedeniyle kitap desteğinin devam etmesini temenni ediyorum."

Öğrencilere Moral Oldu

Eğitim desteği kapsamında öğrencilere hediye çekleri ve kitapları takdim eden Rotary Kulübü üyeleri, gençlerle sohbet edip hatıra fotoğrafları da çektirdi. Bu anlamlı dayanışma, sınav sürecinde olan öğrencilere moral kaynağı olurken, Adıyaman’daki eğitim dayanışmasını da bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak : PHA