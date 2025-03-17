"Nevruz, Barış ve Demokrasi İçin Birlik Günü"

Coşkun yaptığı açıklamada, Nevruz’un barış umudunun yeşerdiği, halkların birlik ve dayanışma içinde olduğu önemli bir gün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Değerli halkımız, barış umudunun yeşerdiği bu günlerde Nevruz Bayramı'nı daha coşkulu kutlamaya sizleri davet ediyoruz. Demokratik toplum ve barış şiarıyla kutlayacağımız Nevruz'un, ülkemize ve Orta Doğu'ya barış getirmesini temenni ediyoruz. Bu önemli günde, bir araya gelerek barışı, kardeşliği ve özgürlüğü birlikte haykıracağız."

Kutlama Programı ve Detaylar

Tarih: 20 Mart Perşembe

Saat: 11.00

Yer: Haydar Efendi Caddesi, 1. Çevre Yolu üzeri, Koşu Parkı doğusu, Nevruz Alanı

Coşkun, Adıyaman halkını Nevruz’un birlik, beraberlik ve özgürlük ruhunu yaşatmak için kutlamalara katılmaya davet ederek, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Siz değerli halkımızı 20 Mart’ta Nevruz Alanı’nda bu coşkuyu paylaşmaya bekliyoruz. Newroz Pîroz Be!"

Kaynak : PHA