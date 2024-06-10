Alınan bilgilere göre yangın, öğlen saatlerinde İzollu Sokak içerisinde bulunan apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yoğun çaba gösteren ekipler, yangının daha fazla yayılmasını engelleyerek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.

Kaynak : PHA