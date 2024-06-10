Adıyaman'ın Gölbaşı Jandarma Komutanlığı 185’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gölbaşı Doğa Parkı'nda Tekme Turu Düzenlendi. Gerçekleşen etkinlikte jandarma ekipleri Gölbasi Doğa parkında gelen vatandaşlara Jandarmayı tanıtıcı broşür ve hediyeler verdi. Jandarma’nın kuruluşunun 185. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Doğa parkında açılan stantları gezerek sergilenen silah ve araç/gereç ve teçhizatlar hakkında bilgiler aldı. Jandarma ekiplerinin kurduğu stantlarda da, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterdeki bazı silah ve teçhizatlar tanıtıldı. Etkinliğe katılan çocuklara boyama kitabı ve balon hediye edildi. . Etkinliğe katılanlar, jandarma ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak : PHA