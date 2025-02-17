Depremle İlgili Teknik Bilgiler

Büyüklük: 4.4 (Mw)

Merkez Üssü: Kale (Malatya)

Tarih: 17 Şubat 2025

Saat: 18:41:23 TSİ

Enlem: 38.30444 N

Boylam: 38.77139 E

Derinlik: 7.24 km

Adıyaman ve Çevre İllerde de Hissedildi

Deprem, Adıyaman başta olmak üzere Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Adıyaman’da kısa süreli panik yaşanırken, bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Yetkililer, herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini, ancak vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini duyurdu.

Yetkililerden Açıklama

AFAD ve yerel yönetimler, deprem sonrası olası hasar ve etkileri belirlemek için saha taramalarına başladı. Yetkililer, vatandaşların resmi açıklamalar dışındaki bilgi ve söylentilere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

Depremle ilgili gelişmeler anlık olarak takip edilmeye devam ediyor.

Kaynak : PHA