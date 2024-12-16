4 Çeşit Yemek 50 TL, Sadece Çorba 20 TL

Malatya Sofrası, ekonomik menüleriyle dar gelirli vatandaşlar ve öğrencilere hitap ediyor. Burada, 50 TL karşılığında dört çeşit yemek sunulurken, çorba ve su tercih edenler için de 20 TL'lik bir seçenek mevcut. Bu uygun fiyat politikası, hem vatandaşlardan hem de öğrencilerden büyük takdir topladı.

Malatya Sofrası'nın Millet Bahçesi’ndeki ilk lokasyonunun ardından Kernek Şelalesi Teras Alanı’nda hizmete giren yeni şubesi de büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, özellikle yemeklerin lezzetinden ve ekonomik fiyatlardan memnun olduklarını dile getirirken, projenin yaygınlaştırılmasını talep etti.

Öztürk: “Yemekler Çok Lezzetli”

Malatya Sofrası’nda yemek yiyen vatandaşlardan Geçer Öztürk, yemeklerin lezzetine dikkat çekerek memnuniyetini dile getirdi. Öztürk, şunları söyledi:

“Malatya Sofrası'na yemek yemeye geldik ve buranın çok güzel bir ortamı var. Yemekler de oldukça lezzetli. Bu proje, vatandaşın faydalanması için hayata geçirilen önemli bir hizmet. Malatya Sofrası'nın farklı bölgelerde de açılmasını istiyoruz. Buradaki hizmetleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür ediyoruz.”

Bilmez: “Öğrenciler İçin Bulunmaz Bir Nimet”

Malatya Sofrası'nın özellikle öğrenci bütçesine uygun olmasına vurgu yapan öğrenci Ebubekir Bilmez, 2025 YKS sınavına hazırlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Malatya Sofrası, biz öğrenciler için bulunmaz bir nimet. Dışarıda yemek yediğimizde en az 200 TL ödemek zorunda kalıyoruz. Ancak burada 50 TL’ye dört çeşit yemek yiyebiliyoruz. Bu durum, biz öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu projede emeği geçen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim.”

Coşkun: “50 TL'ye 4 Çeşit Yemek Bizim İçin Büyük Fırsat”

YKS sınavına hazırlanan öğrencilerden Hasan Coşkun da Malatya Sofrası’nın sunduğu fırsatlara değinerek, şunları söyledi:

“Lokantalarla kıyasladığımızda 50 TL’ye 4 çeşit yemek yemek bizim için büyük bir fırsat. Bu imkândan faydalandığımız için çok memnunuz. Bu hizmeti sunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür ederiz.”

Yaman: “Bu Proje Herkese Örnek Olmalı”

Vatandaşlardan Ali Yaman ise Malatya Sofrası’nın yemek kalitesine ve ekonomik fiyatlarına dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Malatya için çok güzel uygulamalar yapılıyor ve Malatya Sofrası da bunlardan biri. Yemekleri çok lezzetli ve fiyat açısından oldukça cazip. Bu projeyi herkese tavsiye ediyorum. Bu güzel hizmeti sunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Başkan Sami Er’e Teşekkür Yağmuru

Malatya Sofrası, sadece ekonomik bir yemek hizmeti sunmakla kalmayıp, aynı zamanda dar gelirli vatandaşlara ve öğrencilere destek olmayı hedefliyor. Halkın yoğun ilgi gösterdiği bu proje, vatandaşlardan büyük takdir topluyor. Malatya Sofrası'ndan faydalanan birçok vatandaş, projede emeği geçen başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür etti.

Başkan Sami Er’in vizyon projelerinden biri olan Malatya Sofrası, uygun fiyatlı yemek hizmetiyle kent genelinde bir sosyal destek projesi olarak öne çıkıyor. Başkan Er’in bu projeyi yaygınlaştırma hedefi, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Kaynak : PHA