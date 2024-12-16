"Sürekli Revize Edilen Hedefler, İstikrarsızlığın Göstergesi"

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler sürerken, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelik eleştirilerde bulundu.

Bakan Şimşek'in sürekli revize edilen enflasyon hedeflerini eleştiren Türkkan, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakan, enflasyon hedeflerini sürekli revize ediyorsunuz. Bu kadar revize doğru mu sizce? Bu tavrınız ekonomi politikalarınızdaki istikrarsızlığı gösteriyor. Enflasyonu TÜİK hesabıyla istediğiniz kadar düşük gösterin ama çarşıda, pazarda, markette hissedilen enflasyon çok farklı. Ne yaparsanız yapın şu enflasyonu bir türlü düşüremediniz. Şam düştü, enflasyon düşmedi."

Türkkan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı bütçedeki gelir-gider farkına da dikkat çekerek, 2025 yılı bütçesinin şimdiden 2 trilyon lira açık vereceğinin öngörüldüğünü ifade etti. Bu açığın borçlanma ile kapatılacağını belirten Türkkan, "2024 yılında iç borç faizi için bütçeden 1,5 trilyon lira harcandı. Bu faiz yükü, bütçedeki kaynakların büyük kısmını yutmaya devam ediyor" dedi.

"28 Şubat'ın 'Genelkurmay İstiyor' Söylemi, Şimdi 'Beştepe İstiyor' Oldu"

İYİ Parti'li Türkkan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni de hedef aldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uluslararası güveni sarstığını belirten Türkkan, “2018’den itibaren Tek Adam Sistemi’ne geçilmesiyle Türkiye, uluslararası camiada güven duyulmayan, istikrarsız bir ülke haline geldi” dedi.

"Hatırlayın 28 Şubat’ta bir deyim vardı; 'Genelkurmay böyle istiyor'. Şimdi ne var? 'Beştepe böyle istiyor'. 28 Şubat’ın 'Genelkurmay böyle istiyor' lafıyla, 'Beştepe böyle istiyor' lafı arasında ne fark var? Söyler misiniz? O 28 Şubat kafası devam ediyor. Çok kızdığınız 28 Şubat kafasını devam ettiriyorsunuz."

"Depremin Arkasına Sığındınız, EYT'nin de Arkasına Sığınmayın"

Lütfü Türkkan, hükümetin emeklilere verdiği zamları yetersiz bulduğunu belirterek, hükümetin sık sık deprem ve EYT maaşlarını bahane ettiğini öne sürdü. Türkkan, “Depremin arkasına sığındığınız gibi EYT’nin de arkasına sığınmayın” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin son 6 yılda ödediği faiz, yaklaşık 110 milyar dolar. Bu, SGK’nın 2025 yılı bütçesi kadar bir para. Ama siz kalkıp diyorsunuz ki, 'EYT maaşları yüzünden emekli maaşlarını artıramıyoruz.' Doğrusu şu: Küresel tefecilere ödediğiniz paralar yüzünden emeklilere zam yapamıyorsunuz.”

"Kur Korumalı Mevduat Garabetiyle Zengini Daha Zengin Ettiniz"

Lütfü Türkkan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine de eleştirilerde bulundu. Bu sistemin halkın vergileriyle bir avuç zenginin servetine servet kattığını ifade eden Türkkan, "Milletin helal vergileriyle bir avuç azınlığın servetine servet kattınız" dedi.

"Kur Korumalı Mevduat garabetiyle milletin vergileriyle zenginleri zengin ettiniz. Bu garabetin yükünü taşıyan Merkez Bankası, bu yıl 833 milyar lira görev zararı yazdı. Kur Korumalı Mevduat’ın yerine başka bir sihirbazlık getirdiniz. 'Carry Trade' dediniz. Yabancı yatırımcıya 'gel, parayı koy, yüksek faiz al' dediniz. Sadece kasım ayında 2,6 milyar dolar böyle çıktı."

"Bütçe, Yatırım Değil Faiz Ödemek İçin Kullanılıyor"

2025 yılı bütçesindeki kaynak dağılımını da eleştiren Türkkan, yatırımlara yeterince kaynak ayrılmadığını belirtti. Bütçede yatırımın değil, faizin büyüdüğünü söyleyen Türkkan, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

“Bu bütçede, faize ödenen paranın büyük bir kısmı yutuluyor. 2025 bütçesinin, 2 trilyon lira açık vermesi bekleniyor. Faiz ödemelerinin bütçedeki payı büyürken, yatırım ve kalkınmaya ayrılan kaynak o kadar azaldı ki ülkede artık yatırım yapmaya para kalmadı.”

"Yağmur Duasına Çıkar Gibi, Enflasyon Duasına Çıkalım"

Türkkan, hükümetin enflasyonu kontrol etme konusundaki başarısızlığını esprili bir dille eleştirdi. Enflasyonu kontrol edemeyen Bakan Şimşek’e yönelik olarak, “Diyanet İşleri Başkanı’na rica edin, yağmur duası gibi enflasyon duasına çıkalım” önerisinde bulundu.

"Enflasyonu düşüremediniz. Geldiğiniz noktadan çok daha ileriye götürdünüz. Haddim değil ama size bir şey tavsiye edeceğim. Beceremediğiniz bu işi Diyanet İşleri Başkanı'ndan bir ricada bulunun. Yağmur duasına çıkar gibi bir cuma günü hepimizi bir enflasyon duasına çıkarsın, belki o zaman tutar. Başka da çaresi kalmadı bu işin."

"Yabancı Yatırımcıdan Faizle Borç Alıyorsunuz"

Türkkan, Carry Trade sistemine de dikkat çekerek, bu sistemle Türkiye’ye kısa vadeli para sokulup yüksek faizle kâr elde edildiğini belirtti. Bu paraların yüksek kârlarla Türkiye’den çıkış yaptığını ifade eden Türkkan, "Sadece kasım ayında 2,6 milyar dolar para çıktı" dedi.

"Carry Trade’i biraz anlatmak istiyorum. Bir yıl önce gelen yabancı yatırımcı, 100 bin dolar yatırıyor. O gün kur 30 liraydı. 3 milyon lira parayı alıyor, bankaya yatırıyor. Yüzde 53 faizle bir yıl sonra 4 milyon 600 bin lira alıyor. Bu parayı bugünkü kurla dolara çeviriyor. 100 bin dolarken 132 bin dolar oluyor. Türkiye’ye gelen paralar bu şekilde çıktı.”

Kaynak : PHA