Gönüllülük faaliyetleri amacıyla ilimize gelen ekip; Konteyner kentlerde Oyun İstasyonları, Şehit Evi Ziyareti , Rehabilitasyon Merkezleri Ziyaretleriyle çocukların gönüllerine dokunurken Sarıharman Ortaokulunu boyayıp kütüphane raflarını getirdikleri kitaplar ile donattı.

Program kapsamında ilimizi ziyaret eden gençlerin Adıyaman Kültürü tanıtmak tarihi, turistik ve dini mekanlarını yerinde gözlemlemek amacıyla Kültür Gezisi gerçekleştirildi.

Program hakkında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş" Gençlerin deprem sonrası gönül bağlarının arttığı bir şehir konumundayız. "Anadoluyuz Biz" Projesi kapsamında deprem sonrası bir çok grubu ilimizde ağırlayarak gençlerin gönüllülük çalışmalarına katılımını desteklemek için çaba gösterirken bir yanda da yaşanan depremler sonrası gençlerin psikososyal açıdan desteklenmesini hedefliyoruz. Ankara ilinden proje kapsamında gelen 80 gencimize gönüllülük çalışmalarındaki aktif katılımları, kütüphane için kitap destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak : PHA