“30 Yıllık Emekle Adıyaman’a Lezzet Sunuyoruz”

Yeni Adliye binasının arkasında yer alan Adıyaman Kebap Salonu - Mustafa Usta’nın Yeri, Mahmut Usta’nın öncülüğünde Adıyamanlıları kokoreç, et köfte, sucuk, bumbar ve şirdan gibi geleneksel lezzetlerle buluşturuyor.

“Yaklaşık 25-30 yıldır baba mesleğini sürdürüyorum,” diyen Mahmut Usta, Adıyaman halkının ilk etapta kokoreçe mesafeli yaklaştığını ancak zamanla güven ve damak tadı sayesinde bu ürüne alıştıklarını belirtiyor:

“İlk zamanlar tedirginlik vardı ama yılların verdiği deneyimle güven kazandık. Kokoreçin temizlik ve ustalık isteyen bir ürün olduğunu anlatınca, insanlar da tadınca bu lezzete yönelmeye başladılar.”

Kokoreçte Kalite ve Temizlik Öncelik

Kokoreçin en önemli unsurlarından birinin temizlik olduğunu vurgulayan Mahmut Usta, yaklaşık 3-4 saat süren bağırsak temizleme sürecinin ardından 4-5 saat boyunca döndürülerek pişirilen kokoreçin ciddi bir emek ürünü olduğunu söylüyor.

“Kuzu harici hiçbir ürünü dükkanımıza sokmuyoruz. Kuzu bağırsağı nazik ve rahatsız etmeyen bir yapıya sahip. Bu konuda babamızdan öğrendiğimiz doğruluktan taviz vermiyoruz. Lezzet kadar temizlik ve dürüstlük de önemli.”

Depremle Tanıştılar, Kokoreçle Döndüler

Deprem sonrası farklı illere göç eden Adıyamanlıların, kokoreç ve sokak lezzetlerini büyük şehirlerde tanıyıp Adıyaman’a döndükten sonra bu lezzetleri talep etmeye başladığını anlatan Mahmut Usta:

“İzmir, Bursa, İstanbul gibi şehirlerde bu ürünlerle tanışan hemşerilerimiz, dönüşte buradaki eksikliği fark etti. Biz de bu ihtiyaca cevap verdik.”

Menü Genişliyor: Bumbar ve Şirdan Pazartesi’den İtibaren

Sabah 06.00’dan gece 04.00’e kadar hizmet veren işletmede, sabah saatlerinde mercimek çorbası ve kelle paça, öğlenleri ise sulu yemek, kebap ve ızgara çeşitleri sunuluyor. Mahmut Usta, pazartesi gününden itibaren menüye Adıyaman mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan bumbar ve şirdanı da ekleyeceklerini müjdeledi:

“Bu işi de profesyonel isimlerle yapacağız. Halkımıza temiz, güvenilir ve geleneksel lezzetler sunmaya devam edeceğiz. Herkesin gelip tatmasını isteriz.”

Yerel Girişimciliğe Destek Çağrısı

Adıyaman’da sokak lezzetlerinin canlanması, sadece gastronomik bir zenginlik değil aynı zamanda yerel kalkınmanın bir parçası. Mahmut Usta, genç girişimcilere de seslenerek:

“Sadece para kazanmak için değil, kalite ve sağlık düşünülerek bu işler yapılmalı. İnsanların güvenini kazanmak için dürüstlük şart. Bu şehirde girişimciliği, üretimi ve dayanışmayı büyütmeliyiz.”

Mahmut Usta’nın İşletmesi Nerede?

Yeni Adliye’nin arkasında, eski Arzum Kent’in tam karşısı, Ünal Petrol ışıklarından sola dönüp 100 metre ileride sol köşede yer alan Adıyaman Kebap Salonu, Adıyamanlı lezzet severleri günün her saatinde sıcak ve samimi bir ortamda ağırlıyor.

Kaynak : PHA