Bu önemli etkinlik kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen başarılı fotoğrafçılar, Antik Yunan'dan Komagene'ye, Roma kültüründen İslam medeniyetine uzanan zengin bir kültürel mirası keşfedecekler.

Nemrut Dağı'ndan Gerger Kanyonlarına, Perre Antik Kenti’nden Kızılin Köprüsüne, Yüzen adalardan Kahta kalesine kadar birbirinden etkileyici mekanlarda gerçekleşecek etkinlikler, Adıyaman’ın zengin kültürünü, mutfağını, eşsiz doğasını ve kadim tarihini yansıtacak.

25-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan zirve, fotoğraf tutkunları için unutulmaz bir deneyim olacak. Bu etkinlikle Adıyaman’ın tarihi ve doğal güzellikleri, uluslararası arenada daha geniş kitlelere ulaşacak ve gelecek nesillere aktarılacak.

Kaynak : PHA