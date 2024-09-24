Ödül törenine, Kızılay Genel Merkez Şube Bağış İlişkileri Müdürü Murat Çetinkaya ve Şube Bağış İlişkileri Uzmanı İlkay Şahin katıldı.

Kızılay Akyazı Şubesi Başkanı, şube olarak yönetim, gönüllüler ve bağışçılar ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Birinci Olmanın Gururu

Kızılay Akyazı Şubesi, vatandaşların katkılarıyla elde ettiği bu birincilik sayesinde kurban bağışı konusunda Türkiye genelinde bir örnek teşkil ediyor. Şube, yardıma muhtaç insanlara ulaştırılan kurban bağışlarıyla halkın güvenini kazandı ve topluma olan katkısını bir kez daha gösterdi. Genel Merkez’den gelen bu takdir, şubenin çalışmalarına olan inancı pekiştirdi.

Kızılay Akyazı Şubesi, kazandıkları bu ödülün sadece bir başarı değil, sorumluluklarının daha da arttığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Şube yetkilileri, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun büyütülmesi amacıyla daha fazla gönüllü ve bağışçıya ulaşma hedefinde olduklarını ifade etti.

Ödül Töreni ve Gelecek Planları

Ödül töreni sırasında, şubenin bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verildi. Kızılay Akyazı Şubesi, elde edilen bu başarıyı, bağışçılar ve gönüllülerin büyük desteğiyle mümkün olduğunu dile getirdi. Yönetim, şubenin topluma sunduğu yardımların ve projelerin devam edeceğini, yeni hedeflerle yola çıkacaklarını belirtti.

Kızılay Genel Merkezi, Akyazı Şubesi’nin bu başarısından duydukları memnuniyeti ifade ederek, gelecekte de şubenin örnek teşkil edecek projeler geliştirmeye devam edeceğine inandıklarını belirtti.

Kaynak : PHA