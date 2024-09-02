Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 4 teröristin kimlikleri tespit edildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 4 teröristin, DNA testi sonucunda 1'i kırmızı kategoride, 3'ü ise gri kategoride yer alan şahıslar olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 4 teröristin kimlikleri tespit edildi.

Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının kırmızı kategoride yer alan Serhat Patnos (K) Veysel Sevinç, gri kategoride yer alan Hebat (K) Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin; 13 Güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 Güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 eyleme katıldıkları tespit edildi."