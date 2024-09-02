TGB'den Sert Açıklama: "Ülkemizi Kirletemezler"

TGB, eylem sonrası yaptığı açıklamada, "ABD'nin en büyük taarruz gemisi USS Wasp'ta görevli ABD askerlerine çuval geçirdik!" ifadelerini kullandı. Açıklamada, "Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinlinin kanını elinde taşıyan ABD askerleri ülkemizi kirletemez. Bu topraklara her adım attığınızda sizi hak ettiğiniz gibi karşılayacağız!" denildi.

Geçmişte de Benzer Eylemler Yapılmıştı

TGB, geçmişte de benzer eylemlerle dikkat çekmişti. Özellikle 2003 yılında Irak'ta Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesine tepki olarak yapılan çuval eylemleri, çeşitli zamanlarda farklı şehirlerde tekrarlanmıştı. İzmir'deki bu son eylem de TGB'nin ABD karşıtı tavrını bir kez daha ortaya koydu.

Eylem Tepkiler ve Desteklerle Karşılandı

Eylem, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı buldu. Bir kesim eylemi sert bir şekilde eleştirirken, bazıları ise TGB'nin duruşunu destekledi. Özellikle ABD askerlerinin Türkiye'de bulunmasının yarattığı hassasiyet, bu tür eylemlerin tepkilere yol açmasına neden oluyor.

TGB'nin eylemi sonrası güvenlik güçlerinin herhangi bir müdahalede bulunup bulunmadığına dair bilgi henüz paylaşılmadı. ABD Büyükelçiliği de eylemle ilgili bir açıklama yapmadı.

Kaynak : PHA