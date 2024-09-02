Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu atölyelerin gençlere ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanma imkanı sunacağını belirtti.

Bakan Kacır'dan Gençlere Müjde: "Milli Teknoloji Atölyeleri Geliyor!"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Gençlerimize Müjde: Milli Teknoloji Atölyeleri Geliyor" başlığıyla yaptığı duyuruda, üniversiteler ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde kurulacak atölyelerde gençlere, hayallerindeki projeleri gerçekleştirme ve çeşitli bilim ve teknoloji yarışmalarına katılma fırsatı sunulacağını ifade etti. Kacır, "Milli teknolojiler geliştirecek ve üretecek gençlerimize destek vererek, yerli ve milli sanayimiz için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştireceğiz," dedi.

Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirilecek

Milli Teknoloji Atölyeleri, genç girişimcilere ve öğrencilere teknik ve mesleki eğitim süreçlerinde destek sağlayarak, Türkiye'nin yerli ve milli sanayi hedeflerine katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağı yetiştirecek. Atölyelerde, gençler projelerini geliştirme imkanı bulurken, aynı zamanda bilim ve teknoloji yarışmalarına katılacak takımlara makine, teçhizat ve sarf malzeme desteği de verilecek.

İki Farklı Destek Programı Sunulacak

Proje kapsamında iki farklı destek programı sunulacak:

Atölye Kurulum Projesi: En az 200 metrekarelik atölye alanına sahip olması planlanan atölyelerin kurulumuna yönelik destekleri kapsayan projeler.

Sürdürülebilirlik ve Kapasite Artırımı Projesi: En az 200 metrekarelik atölye alanına sahip ve en az 6 ay süresince hizmet vermiş atölyelerin işletme aşamalarında sürdürülebilirliklerini ve kapasitelerini artırmaya yönelik destekleri kapsayan projeler.

Üniversite-Sanayi İş Birlikleri Kurulacak

Proje kapsamında ayrıca, atölye demirbaş ve sarf malzemelerinin belirlenip temin edilmesi, yarışma süreçlerinin desteklenmesi, yarışma başvuru dosyalarının değerlendirilmesi ve alan uzmanları ile takımların buluşturulması gibi faaliyetler planlanıyor. Sanayi iş birliklerinin kurulması, yarışmalara teşvik edici tanıtım ve etkinliklerin desteklenmesi, eğitim programlarının düzenlenmesi, takımlara proje hazırlama konusunda danışmanlık verilmesi de projenin diğer önemli bileşenleri arasında yer alıyor.

Milli Teknoloji Atölyeleri Projesi’ne başvurular, TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Bu proje ile Türkiye, gençlerin bilim ve teknoloji alanında yetkinlik kazanmasını ve ülkenin teknoloji üretme kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.

Kaynak : PHA