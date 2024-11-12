Danimarka tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul’da düzenlenen “KUYU-38” operasyonuyla yakalandı.ANKARA (İGFA) - Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmanın ayrıntıları İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Bir süredir sürdürülen Kuyu operasyonlarının 38'incisi bu kez İstanbul'da kırmızı bültenli suçlu için düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Danimarka’ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka’ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yakalandı.

https://twitter.com/TC_icisleri/status/1856237719032115482

Bakanlık, paylaşımında, "Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.