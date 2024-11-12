Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Dev Projede Çalışmalar Aralıksız Sürüyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kadim şehri Adıyaman’da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan Gömükan Barajı Projesinde önemli bir aşamaya geçildi.

“Ön Yüzü Beton Kaplı Kum Çakıl Dolgu” tipinde projelendirilen dev barajda gövde dolgusunun tamamlanmasının ardından “Ön Yüz Beton Kaplama İmalatı”na başlandı. Temelden Yüksekliği 80 metre olan baraj inşaatında 4 Milyon 900 Bin m3 gibi devasa bir hacime sahip gövde dolgusunu tamamladıklarını aktaran DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Ön Yüz Beton Kaplama İmalatıyla projede önemli bir safhaya geçtiklerini vurguladı.

Depolama Kapasitesi 57 Milyon 460 Bin m3

Ülkemizin marka projeleri arasında yer alan Gömükan Barajı’nın 57 Milyon 460 Bin m3 su biriktirme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, “ proje hayata geçtiğinde 72 Bin 930 dekar tarım arazisini suyla buluşturacağız” dedi.

Milli Ekonomiye Dev Katkı

Sulu tarıma geçişle birlikte tarımsal faaliyetlerdeki mevcut iş gücü ihtiyacına ilave olarak 7500 kişiye istihdam sağlanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, bitki paternindeki değişim ve tarımsal ürün çeşitliliği sonucu olarak ortaya çıkacak olan zirai gelir artışıyla Milli Ekonomiye yıllık 620 Milyon TL katkı sağlanacaktır.” dedi.

Adıyaman’ın mevsim koşulları itibarıyla kurak bir iklime sahip olması nedeniyle ihtiyaç duyulan suyun bölge çiftçilerinin hizmetine sunmak için aralıksız çalıştıklarını kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, amaçlarının baraj inşaatındaki çalışmaları hızla tamamlayarak 2025 yılı sonunda su tutmayı planladıklarını ifade etti

Kaynak : PHA