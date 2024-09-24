KİGDER heyeti, konteyner kentlerdeki kadınlarla buluşarak onların yaşam koşullarını gözlemledi ve destek mesajlarını iletti.

KİGDER'in Ziyareti ve İlk Buluşma

Kayseri merkezli Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği, Başkan Sema Karaoğlu öncülüğünde bir ekip ile Adıyaman’ı ziyaret etti. Bu ziyaretin amacı, deprem sonrası zor koşullarda yaşamaya devam eden kadınlara destek olmak ve onların hayatlarına dokunabilecek projeler geliştirmekti. Heyet, ilk olarak konteyner kentteki kadınlarla bir araya geldi ve onların yaşam koşulları hakkında bilgi aldı. Kadınlar, bu ziyaretle moral bulurken, KİGDER heyeti kadınların yeniden hayata tutunmalarını kolaylaştırmak adına dayanışma mesajı verdi.

Kadın Kooperatifleriyle İşbirliği Alanları Araştırıldı

KİGDER heyeti daha sonra Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile bir araya gelerek şehrin durumu ve kadınlara yönelik yapılan projeler hakkında bilgi aldı. Bu buluşmanın ardından KİGDER, belediyenin desteklediği Adıpayam Üreten Girişimci Kadınlar Kooperatifi ve Üreten Eller Kooperatifi ile bir araya geldi. Kooperatiflerde üreten kadınlarla gerçekleştirilen toplantılarda, ekonomik bağımsızlığı artırmaya yönelik işbirliği alanları konuşuldu. Kooperatiflerin yürüttüğü projeler ve gelecekte atılacak adımlar değerlendirildi.

Başkan Tutdere: “Bu Anlamlı Ziyaret Kadınlara Moral Olacak”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bu anlamlı ziyaretle ilgili memnuniyetini dile getirdi. Deprem sonrası kadınların büyük bir mücadele verdiğini ifade eden Başkan Tutdere, bu süreçte onlara destek olmanın önemine dikkat çekti. Kooperatifler üzerinden kadınların üretkenliğinin desteklendiğini belirten Tutdere, KİGDER’in ziyaretinin moral verdiğini söyledi. Başkan ayrıca, bu dayanışmanın Adıyaman’daki kadınların güçlenmesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Sema Karaoğlu: “Kadınlar En Büyük Yıkımı Yaşadı”

KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, Adıyaman’da yaşanan depremin kadınlar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Kadınların, sadece ekonomik değil, aynı zamanda ailelerini ayakta tutma mücadelesi verdiğini ifade eden Karaoğlu, "Bu kadınlar, yaşadıkları acıları gizlemek zorunda kalarak hayata tutunmaya çalışıyor. Biz de bu süreçte onlara her türlü desteği sunmak için buradayız," dedi. Karaoğlu, güçlü kadınların toplumun iyileşmesindeki rolüne vurgu yaparak, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını artırmak için daha fazla çalışacaklarını belirtti.

Kadın Dayanışması ve Gelecek Planları

KİGDER heyeti, Adıyaman’da STK’lar, belediyeler ve kooperatiflerle el ele vererek dayanışmanın büyütüleceğini söyledi. Sema Karaoğlu, Adıyaman Belediyesi’nin verdiği desteğin önemini vurgulayarak, “Kadınlar, sosyal ve ekonomik yaşamlarına daha güçlü adımlarla devam edecek,” dedi.

Adıyaman’da kadınlara verilen desteğin daha da büyütüleceği, dayanışma ve işbirliği projelerinin devam edeceği bildirildi. KİGDER, deprem sonrası zor günler geçiren kadınların yanında olmayı sürdürecek.

Kaynak : PHA