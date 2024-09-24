Geleceğin Hekimlerine İlk Motivasyon

Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. 5. dönem öğrencisi Kiraz Berk, yeni başlayan öğrenciler için moral ve motivasyon dolu bir konuşma yaparak deneyimlerini aktardı. Kiraz Berk, tıp eğitiminin zorluklarına değinirken bu süreçte vazgeçmemeleri gerektiğini vurguladı.

Dekan Prof. Dr. Haydar Bağış: “Tıp Eğitimi Özveri ve Disiplin Gerektirir”

Programda açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Bağış, tıp eğitiminin disiplin, özveri ve sürekli öğrenmeyi gerektiren bir süreç olduğunu belirtti. Konuşmasında, sadece teorik bilginin yeterli olmayacağını, öğrencilere insanlara şefkatle yaklaşmayı öğrenmeleri gerektiğini söyledi. Bağış, “Bu süreçte sizlere hem akademik bilgi hem de insan sağlığını koruma sorumluluğu yükleniyor,” diyerek öğrencilerin mesleğe dair doğru yaklaşımlar geliştirmesinin önemini vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş: “Zorlu Bir Süreç Ama Sorumluluk Büyük”

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada, tıp fakültesine girmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Keleş, “Tıp eğitimi zorlu bir süreçtir ancak insan hayatına dokunmanın getirdiği sorumluluk, bu zorlukların üstesinden gelme gücünü de beraberinde getirir” diyerek öğrencileri motive etti. Eğitim süresince sadece mesleki bilgi değil, etik değerler ve sabrın da önemli olduğunu belirten Keleş, öğrencilerin yalnız olmadığını, öğretim üyeleri ve üniversite yönetiminin her zaman destek olacaklarını ifade etti.

Etik ve Disiplin Vurgusu

Keleş konuşmasında ayrıca, tıp eğitimi boyunca öğrenilecek bilgi ve becerilerin yanı sıra, öğrencilere kazandırılacak olan etik değerlerin de büyük önem taşıdığını vurguladı. Sabır ve özverinin bir hekimin olmazsa olmaz nitelikleri olduğunu belirten Keleş, öğrencilerin bu özellikleri geliştirerek eğitim hayatları boyunca kendilerini mesleki ve insani açıdan olgunlaştırmalarını istedi.

Tıp Fakültesi’nin Önemi ve Misyonu

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Öğrencilere verilen eğitimle geleceğin hekimlerinin yetiştirilmesi, hem Adıyaman hem de çevre iller için önemli bir sağlık desteği oluşturuyor. Fakültenin akademik kadrosu, öğrencilerin hem teorik hem de pratik anlamda donanımlı hekimler olarak yetişmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Öğrencilerden Yoğun Katılım

Programa katılan öğrenciler, açılış konuşmalarının ardından akademik yılın ilk dersini dinledi. Akademik kadro tarafından yapılan sunumlar ve motivasyon konuşmaları, yeni öğrenciler için eğitim hayatlarının başlangıcında önemli bir moral kaynağı oldu.

Kaynak : PHA