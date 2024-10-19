Bakan Yerlikaya, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını da bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ikamet ettiği belirlenen F.A. isimli kadının, 18 Ekim 2024 tarihinde gece saatlerinde güvenlik birimleriyle irtibata geçtiği belirtildi. Yerlikaya, Karabük Valiliği’nin koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün devreye girdiğini ifade ederek, genç kadının devlet koruması altına alındığını vurguladı.

Soruşturma Başlatıldı

Bakan Yerlikaya, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddialarla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü belirterek, mağdurun ifadesinin "Adli Görüşme Odasında" psikolog eşliğinde alındığını ve iddiaların detaylı şekilde araştırıldığını söyledi. Yerlikaya, gelişmelerle ilgili bilgilendirmelerin yapılmaya devam edeceğini de ekledi.

Kaynak : PHA