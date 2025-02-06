Millî Savunma Bakanlığı'nın Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Kış Tatbikatı-2025 dolayısıyla Şehit İstihkâm Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı/Kars’ta gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda savunma sanayinin envantere giren yeni silah sistemleri de paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi, tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle her geçen gün daha da arttığına dikkati çen Tuğamiral Aktürk, bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Yerli Motorlu Kirpi-2 ile 5 tonluk taktik tekerlekli araç envantere alındığını duyurdu.

Ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için önemli projelere imza atarak savunma sanayimizin güçlenmesine büyük katkı sağlayan ve 2024 Yılı İhracat Şampiyonları arasında ödüle layık görülen bağlı kuruluşlarımız ASFAT AŞ. ile MKE AŞ.’yi kutluyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ANHyLogFfU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2025

Öte yandan Tuğamiral Aktürk, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için önemli projelere imza atarak savunma sanayimizin güçlenmesine büyük katkı sağlayan ve 2024 Yılı İhracat Şampiyonları arasında ödüle layık görülen bağlı kuruluşları ASFAT AŞ. ile MKE AŞ.’yi de kutladı.