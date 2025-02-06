Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan deprem çalışmaları ve afet sonrası yeniden inşa sürecini anlatan video gösterimiyle devam etti.

"Depremin Yarattığı Acılar Hala Hafızalarımızda"

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, anma töreninde yaptığı konuşmada depremzedelerin yaşadığı kayıpların ve acıların unutulmadığını vurguladı.

“Depremin yarattığı acı ve kayıplar hala hafızalarımızda tazeliğini koruyor. Ülkemiz tüm renkleriyle o günlerde gerçek anlamda kenetlendi. Bu topraklarda ‘insan insanın aynasıdır’ sözü bir kez daha anlam kazandı. Biz, farklılıklarımızla güçlüyüz. Acılarımızı paylaşarak, birbirimize sarılarak ortak geleceğimize umutla bakıyoruz.”

Depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmanın, felaketlerden ders çıkarmanın ve benzer afetlerin önüne geçmenin bir zorunluluk olduğunu dile getiren Vali Zorluoğlu, toplumun afetlere karşı bilinçli hale gelmesi gerektiğini belirtti.

Deprem Yardımları ve Konut Projeleri

Vali Murat Zorluoğlu, depremin ardından yapılan yardımlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

2023 yılında Diyarbakır’da depremzedelere toplam 2,2 milyar liralık nakdi destek sağlandı.

Hane başı destek yardımı, taşınma yardımı, ev sahibi ve kiracılara yönelik kira destekleri verildi.

Konut projeleri kapsamında ise:

Diyarbakır’da 7 bin 920 konutun kurası çekildi.

Oğlaklı’da 6 bin 989 konut, Çermik’te 238, Çüngüş’te 150, Dicle’de 146, Hazro’da 142 ve kırsal mahallelerde 255 konutun hak sahipleri belirlendi.

“Yaşadıklarımızdan ders çıkarmak ve gelecekte benzer felaketlerin önüne geçmek için, afetlere karşı bilinçlenmek bir zorunluluktur.”

Arama Kurtarma Ekiplerine Teşekkür

Diyarbakır’da 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan ve 81 saat sonra sağ olarak kurtarılan 10 yaşındaki Beşir Yıldız, anma programında da unutulmadı.

Vali Zorluoğlu, Beşir ile yakından ilgilenerek, sağlık ve eğitim sürecinin yakından takip edileceğini belirtti.

“Beşir’e Mevla’m sağlıklı, uzun, başarılı bir ömür nasip etsin. Bir elimiz hep Beşir’in üzerinde olacak.”

Arama kurtarma ekiplerinin gösterdiği fedakarlığın altını çizen Zorluoğlu, afet sürecinde görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti.

Dualar ve Kabir Ziyaretleriyle Anma Programı Tamamlandı

Törenin ardından, Diyarbakır Ulu Camii’nde deprem şehitleri için mevlid-i şerif okundu ve dua programı düzenlendi.

Vali Zorluoğlu ve beraberindeki heyet, depremde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerini ziyaret ederek, mezarlarına karanfiller bıraktı.

Anma programı, Diyarbakır halkının depremde kaybettikleri sevdiklerine olan vefasını ve dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

"Depremin Acısı Taze, Umutlar Geleceğe"

Diyarbakır'da düzenlenen anma töreni, afet bilincinin artırılması ve depremin yarattığı yıkımın unutulmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Yetkililer, afetlere karşı önlem alınmasının, dayanıklı şehirler inşa edilmesinin ve toplumun bilinçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını vurgularken, kaybedilen canların anısı, gerçekleştirilen törenlerle yaşatılmaya devam etti.

DİYARBAKIR (PHA) - Gülbahar SÜNGÜ

Kaynak : PHA