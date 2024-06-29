Deprem sonrası yakınlaşan iki kent halkının dayanışması, sanat ve kültür alanında devam ediyor.

Siverek Kültür Sanat ve Bilim Derneği, Çağdaş Adıyamanlılar Platformu (ÇADAP) ve Mutena Dergisi işbirliğinde hazırlanan programın basın sponsorluğunu PERRE Haber Ajansı üstleniyor. Fatih Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik, 30 Haziran Pazar günü saat 15.00'te başlayacak ve 21.00'e kadar devam edecek.

Kültür Sanat ve Bilim Derneği Başkanı Halil Yoğunlu, 30 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan etkinliğe ilişkin bir açıklama yaparak, tüm Sivereklileri programa davet etti. Yoğunlu açıklamasında, "İstanbul Siverek Kültür Bilim Sanat Derneği'ndeyiz. Siverek Apartmanı'ndayız. Saygıdeğer hemşehrilerim, kıymetli Siverekliler. 30 Haziran günü saat 15.00'te Fatih Kültür Merkezi'nde yazar ve şairlerimizin imza günü var. Bütün Siverekli hemşehrilerimizi oraya davet ediyoruz. İmza sonrası ayrıca bir konserimiz var. Aynı kültür merkezinde. Kültür merkezi nerede derseniz, Kültür merkezi Fatih Belediyesi'nin yanında, bitişik bina. Orada hemşehrilerimiz ile bir araya gelmek, Siverek'i tanıtmak istiyoruz. Yazarlarımızın imza gününü yapmak istiyoruz. Biz Siverek'liyiz. Siverek'i seviyoruz. Siverek kadim bir şehirdir. Medeniyetin şehridir, edebiyatın şehridir. Ben bütün Sivereklileri buradan İstanbul'dan sevgiyle, saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Bizi izleyen arkadaşlar, lütfen bu videoyu paylaşsınlar. Çoğalsın hemşehrilerimiz bir araya gelsin. Biz burada işbirliği yapmak istiyoruz. Bütün Sivereklilerle bir arada olmak istiyoruz. Herkese teşekkür ediyorum, selamlıyorum. İstanbul'dan saygılar, sevgiler sunuyorum," ifadelerini kullandı.

Çağdaş Adıyamanlılar Platformu (ÇADAP) Başkanı Aziz Levent Binzet ise yapılacak programa ilişkin açıklamasında, tüm Adıyamanlıları etkinliğe davet ederek şunları söyledi: "ÇADAP olarak kurulduğumuz günden beri Adıyaman'a kültür, sanat ve eğitim anlamında güzel hizmetler vermeye çalışıyoruz. 6 Şubat 2023 depreminden sonra Adıyaman'a farklı alanlarda da destek olmaya çalıştık. ÇADAP olarak Siverek Bilim Kültür Derneği ile birlikte Adıyaman'ın saygın kültür ve sanat dergisi Mutena işbirliğiyle İstanbul Fatih'te düzenleyeceğimiz 30 Haziran 2024 Pazar günü kıymetli yazarlarımızın katılacağı imza gününde siz değerli dostlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız. İmza gününün sonunda çok keyifli müzik dinletimiz olacak. Hepinizi mutlaka bu güzel güne bekliyoruz."

Programın sponsorlarından Mutena Dergisi İmtiyaz Sahibi Murat Kayış da yaptığı açıklamada İstanbul’da yaşayan tüm Adıyamanlıları ve Sivereklileri programa davet ederek şunları kaydetti: "Herkese merhabalar, 30 Haziran Pazar günü 15.00 ile 21.00 arasında Kültür Şenliği programımız olacaktır. Programımıza Siverek Bilim Sanat Kültür Derneği, ÇADAP Çağdaş Adıyamanlılar Derneği ve Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi Mutenâ ekibi olarak katılım sağlayacağız. Programımız yazarlarımızın imza etkinliği ile başlayacak, dernek başkanlarımızın konuşmasıyla sürecek. Sonrasında şiir dinletisi gerçekleşecek ve en sonunda bağlama üstadı Ali Abbas Aslantürk'ün müzik dinletisiyle son bulacaktır. Yoğun bir ilgi olacağı kanaatindeyiz. Kültür, sanat ve edebiyata dair çalışmalarımız devam edecektir. Bütün edebiyat dostlarımızı programımızda görmek istiyoruz. Teşekkür ederiz."

Bu etkinlik, Adıyaman ve Siverek halkının dayanışmasını pekiştirirken, sanat ve kültür alanında da önemli bir buluşma olacak. Her iki kentin halkını bir araya getiren bu organizasyon, kardeşlik ve işbirliğinin güzel bir örneği olacak.

Kaynak : PHA