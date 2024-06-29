CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde elde ettiği başarının ardından büyümeye devam ediyor. CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan'ın yoğun çabaları, farklı siyasi partilerde görev almış önemli isimlerin CHP çatısı altında toplanmasını sağlıyor. Son olarak, daha önce HDP'den Bulam'a belediye başkanı olan Mehmet Çalgan da arkadaşlarıyla birlikte CHP'ye katıldı.

Katılım töreninde başkan Çalgan'a rozetini İl Başkanı Engin Doğan taktı. Doğan, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin birinci partisi olmanın sorumluluğuyla, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmıyor, sadece seçim zamanı değil, her zaman çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkımızın partimize yönelik teveccühü bizi daha çok çalışmaya sevk ediyor, örgütümüzle birlikte yoğun bir gayret içerisindeyiz. Kıymetli Başkanımız Mehmet Çalgan hocamızın partimize katılımı bize güç vermiştir. Birlikte, daha aydınlık yarınlara, daha müreffeh bir Adıyaman hedefine ve sorunlarından sıyrılmış, çok daha gelişmiş bir Bulam'a yönelik önemli çalışmalar yapacak, hemşehrilerimize en iyi hizmetleri sunacak ve daha yaşanabilir bir Bulam için gayret edeceğiz. Sayın Çalgan ve arkadaşlarına, ailelerine hoş geldiniz diyorum, iyi ki geldiniz, sizinle güç kazandık," ifadelerini kullandı.

Mehmet Çalgan, CHP'ye katılımıyla birlikte partinin Adıyaman'daki gücüne güç katmış oldu. Çalgan'ın tecrübesi ve geçmişteki başarılı çalışmaları, CHP'nin Adıyaman'daki hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. Bu katılım, CHP'nin belde ve köylerda daha da güçlendiğinin ve halkla daha yakın ilişkiler kurduğunun işareti olarak kabul ediliyor.

Kaynak : PHA