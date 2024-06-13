Kamu Birliği Konfederasyonu, 81 ilde teşkilatlanmasını tamamladığını ve tüm kamu çalışanları için mücadele etmeye başladıklarını duyuran Kamu Birliği Konfederasyon Adıyaman İl Başkanı Nadide Sevim,"Bizler, kamu çalışanları olarak, uzun yıllar sendikal mücadelede kamu çalışanlarını tam anlamıyla temsil edecek sendikalara ihtiyaç duyduk. Bu ihtiyaç kamuda bağımsız ve ilkeli sendikal mücadele verenleri bir araya getirdi.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başladığı günde, yaklaşık yüz bin kamu çalışanı ile, Türkiye’nin en genç, en dinamik, en üretken konfederasyonu, Kamu Birliği Konfederasyonun kuruluşunu ilan ettik.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler kolunda; Genç Sağlık Sendikası, Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri kolunda; Adalet Sen ve Sav-Des Sen, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri kolunda; Genç Eğitim Sen ve TEÇ-SEN, Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolunda; Diva-Sen,

Yerel Yönetim Hizmetleri Kolunda; Genç Belediye Sen ve Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri kolunda; Adil Haber Sen, bir araya gelerek Kamu Birliği Konfederasyonu’nu kurduk.

Bağımsız olarak kurulan ve temel ilkeleri tam bağımsız sendikacılık olan bu sekiz sendika, bir araya gelerek kamu çalışanlarının ihtiyaç ve özlem duyduğu sendikal mücadeleyi başlatmıştır.

Geçtiğimiz Mart ayında olağan genel kurulunu yaparak yönetim kurulunu oluşturan Kamu Birliği Konfederasyonu’nun Genel Başkanlığına Osman Kaya seçilmiştir. Osman Kaya liderliğinde sendikal mücadelesine devam eden Kamu Birliği Konfederasyonu, 81 ilde teşkilatlanmasını tamamlamış olup, tüm kamu çalışanları için mücadele etmeye başlamıştır."dedi.

İlimizde de Kamu Birliği Konfederasyonu İl Yönetimi oluşturulduğunu aktaran Başkan Sevim,"Kamu Birliği Konfederasyonu Adıyaman İl teşkilatında ayrıca Tüm Eğitim Çalışanları Sen’den Mehmet Teker, Adil Haber Sen’den Mustafa Solgun, Adalet Sen’den Abubekir Yıldız, Genç Sağlık-Sen’den Mehmet Akel ve SAV-DES Sen’den Yavuz Oral ve DİVA-Sen’den Hüseyin Düzdemir yer almaktadır.

Kamu Birliği Konfederasyonu Adıyaman İl Temsilciliği, ilimizde bulunan tüm kamu çalışanlarının sorunlarının çözümü, daha ferah, daha huzurlu bir çalışma ortamı ve mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için aralıksız çalışmaya devam edecektir." Şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA