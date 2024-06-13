"Bayram üstü bir yoğunluk bekliyorduk ama o yoğunluğu da yakalayamıyoruz"

Deprem sonrası zor günler geçirdiklerini belirten esnaflar Adıyaman Belediyesi ve valiliğim kentteki esnaflarda hareketlilik yaşanması anlamında çalışmaları yapmasını isteyen esnaflardan Hüseyin Harmancı,"Bulunduğumuz yeri depremden sonra devlet bize verdi. Yavaş yavaş toparlanmaya başladık. Ama şu an bayram öncesindeyiz ve o eski bayramların tadı yok. Akşam 17.00 olmuş, mağazamıza giren bir müşteri bile yok. Geçen bayramda böyleydi, yağmurdan dolayı çok durgundu. Ürün yelpazemizi çoğalttık ama müşteri bazında eski bayramın tadı yok. Müşteri bekliyoruz. Adıyaman’da bir AVM’miz var. Orda kurulu bir düzen var. Biz çarşıda yeni yeni toparlıyoruz. Bizim ayak sayısını biraz daha buraya çekebilmemiz için, destek olunması lazım. Çünkü çoğu vatandaş buraları bilmiyor.

Ben 20-25 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Ama önemli olan bu tür yerlere destek olunması ve tanıtılması. Dışarıdan gelen vatandaşları da buralara çekmemiz lazım. Benim gibi veryansın eden esnaflar da var burada. Burası gerçekten bomboş. Bayram üstü bir yoğunluk bekliyorduk ama o yoğunluğu da yakalayamıyoruz. Biz bir kere depremden öldük zaten. Çarşı ölürse esnafta ölür, esnaf ölürse il de ölür. Bunun için en büyük destek tanıtmakla olur. Bütün etkinlikler AVM’de oluyor, tanıtımlar yapılıyor. Vatandaşta tabi orayı daha çok tercih ediyor. Benim gibi çocuklarına bakmakla yükümlü olan bir sürü vatandaş var. Hepimizin hali perişan, hepimiz aynı yerden ürün alıyoruz, aynı statü içindeyiz. Aynı coğrafyada yaşıyoruz ama bizim buralara dediğim gibi ayak sayısını çekmemiz gerekiyor. Fiyatlarda da yardımcı oluyoruz."dedi.

"Depremzede olan, iş yerlerini kaybeden bizleriz"

Deprem sonrası hava sıcaklığının artması ve herhan gibi bir tanıtım olmadığı için insanların tercih etmediğini aktaran esnaflardan Barış Özdoğan,"Çarşıda işyerimiz vardı depremde yıkıldı. Balıkesir çarşısı konteynerlerine taşındık. İşler çok durgun. Buranın ayağa kalkması için etkinlikler, faaliyetler bekliyoruz yetkililerden. Hava sıcak olduğu için ve herhangi bir tanıtım da olmadığı için insanlar da tercih etmiyor. Depremzede olan, iş yerlerini kaybeden bizleriz. Bu yüzden de vatandaşlarımıza buralarda küçük esnaflarda alışveriş yapmaları ve destek olmaları çağrısında bulunuyoruz."şeklinde konuştu."Bayram üstü bir yoğunluk bekliyorduk ama o yoğunluğu da yakalayamıyoruz"

Deprem sonrası zor günler geçirdiklerini belirten esnaflar Adıyaman Belediyesi ve valiliğim kentteki esnaflarda hareketlilik yaşanması anlamında çalışmaları yapmasını isteyen esnaflardan Hüseyin Harmancı,"Bulunduğumuz yeri depremden sonra devlet bize verdi. Yavaş yavaş toparlanmaya başladık. Ama şu an bayram öncesindeyiz ve o eski bayramların tadı yok. Akşam 17.00 olmuş, mağazamıza giren bir müşteri bile yok. Geçen bayramda böyleydi, yağmurdan dolayı çok durgundu. Ürün yelpazemizi çoğalttık ama müşteri bazında eski bayramın tadı yok. Müşteri bekliyoruz. Adıyaman’da bir AVM’miz var. Orda kurulu bir düzen var. Biz çarşıda yeni yeni toparlıyoruz. Bizim ayak sayısını biraz daha buraya çekebilmemiz için, destek olunması lazım. Çünkü çoğu vatandaş buraları bilmiyor.

Ben 20-25 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Ama önemli olan bu tür yerlere destek olunması ve tanıtılması. Dışarıdan gelen vatandaşları da buralara çekmemiz lazım. Benim gibi veryansın eden esnaflar da var burada. Burası gerçekten bomboş. Bayram üstü bir yoğunluk bekliyorduk ama o yoğunluğu da yakalayamıyoruz. Biz bir kere depremden öldük zaten. Çarşı ölürse esnafta ölür, esnaf ölürse il de ölür. Bunun için en büyük destek tanıtmakla olur. Bütün etkinlikler AVM’de oluyor, tanıtımlar yapılıyor. Vatandaşta tabi orayı daha çok tercih ediyor. Benim gibi çocuklarına bakmakla yükümlü olan bir sürü vatandaş var. Hepimizin hali perişan, hepimiz aynı yerden ürün alıyoruz, aynı statü içindeyiz. Aynı coğrafyada yaşıyoruz ama bizim buralara dediğim gibi ayak sayısını çekmemiz gerekiyor. Fiyatlarda da yardımcı oluyoruz."dedi.

"Depremzede olan, iş yerlerini kaybeden bizleriz"

Deprem sonrası hava sıcaklığının artması ve herhan gibi bir tanıtım olmadığı için insanların tercih etmediğini aktaran esnaflardan Barış Özdoğan,"Çarşıda işyerimiz vardı depremde yıkıldı. Balıkesir çarşısı konteynerlerine taşındık. İşler çok durgun. Buranın ayağa kalkması için etkinlikler, faaliyetler bekliyoruz yetkililerden. Hava sıcak olduğu için ve herhangi bir tanıtım da olmadığı için insanlar da tercih etmiyor. Depremzede olan, iş yerlerini kaybeden bizleriz. Bu yüzden de vatandaşlarımıza buralarda küçük esnaflarda alışveriş yapmaları ve destek olmaları çağrısında bulunuyoruz."şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA