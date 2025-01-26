Altın ve Bronz Madalyalar Adıyaman’a

Kader Güvenç, 5 bin metre yürüyüşte sergilediği performansla altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Mustafa Yavaş ise 3 bin metre yürüyüşte gösterdiği başarıyla bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncülüğü elde etti. Adıyaman’ı temsil eden sporcular, bu başarılarıyla hem kent halkını hem de destekçilerini sevince boğdu.

İş İnsanı Hüseyin Teke ve Hakan Mamaş’tan Sporculara Destek

Başarılı sporculara ev sahipliği yapan Kahtalı iş insanı Hüseyin Teke ve siyasetçi Hakan Mamaş, sporcuların başarılarından duydukları mutluluğu dile getirdi. Teke ve Mamaş, sporun gençlerin gelişimi için önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerimizin ve öğrencilerimizin hangi branşta olursa olsun spor yapmalarını destekliyoruz. Sporcularımızın başarıları, ilimize kazandırılan altın ve bronz madalyalar bizleri son derece mutlu ediyor. Bu başarılar sadece Adıyaman’ı değil, tüm Türkiye’yi gururlandırmıştır. Sporcularımızı yetiştiren değerli antrenörlerimiz İbrahim Şabaş ve Mehmet Teke’ye teşekkür ediyoruz.”

Antrenörlerden Teşekkür

Başarılı sporcuların yetiştirilmesinde emeği geçen antrenörler İbrahim Şabaş ve Mehmet Teke, sporcuların elde ettiği derecelerin Adıyaman’ın spor potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Şabaş ve Teke, gençlerin sporla daha çok buluşturulması gerektiğini ifade ederek, desteklerinden dolayı iş insanlarına ve ailelere teşekkür etti.

Adıyaman’ın Gurur Kaynağı Oldular

Şampiyonada elde edilen başarılar, Adıyaman’da sporun gelişimi için önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

Kaynak : PHA