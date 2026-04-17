Kahta'da mesleki eğitim kapsamında öğrenciler sahada uygulama gerçekleştirdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, uygulamalı eğitim çalışmaları çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kardelenler Anaokulu'nda aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımını yaptı.

Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alan Şefi Sinan Doğan ve Müdür Başyardımcısı Ali Karakoç rehberliğinde yürütülen çalışmalarda öğrenciler, edindikleri mesleki bilgi ve becerileri sahada uygulama imkânı buldu.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kurumlarda arızalı olan aydınlatma sistemleri onarılarak yeniden kullanıma sunuldu.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, aydınlatma sistemlerinde arıza bulunan okulların Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iletişime geçebileceği ifade edildi.

Çalışmada görev alan okul yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi.

Kaynak : PERRE