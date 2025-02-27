Öğrenciler, önceden okudukları Mustafa Kutlu eserlerini derinlemesine analiz ederek, yazarın edebi anlayışı ve düşünce dünyası üzerine değerlendirmelerde bulundu. Panel esnasında dinleyiciler, sunum yapan öğrencilere çeşitli sorular yöneltti ve bu sayede interaktif bir ortam oluştu. Edebiyatı anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikte, öğrencilerin eleştirel düşünme yetkinliklerini artırmaları hedeflendi.

Edebi Okuma Alışkanlığını Teşvik Eden Bir Etkinlik

Panel sonunda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmasının ve yazarların düşünce dünyasını keşfetmesinin önemine vurgu yaptı.

Başli, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin edebi eserlere ilgisini artıran ve düşünce dünyalarını geliştiren bu tür etkinlikleri çok kıymetli buluyoruz. Mustafa Kutlu gibi önemli yazarlarımızın eserlerini okuyarak analiz eden ve düşüncelerini paylaşan öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçen öğretmenlerimize ve organizasyonda yer alan herkese teşekkür ediyorum."

Yoğun Katılım Gerçekleşti

Panellere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Turan, Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Evren İnan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak : PHA