Adıyaman’ın Kâhta ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda İŞKUR tarafından kadın, engelli, eski hükümlü, TMY (İUP) kapsamında 255 temizlik görevlisi alımı için başvurular başladı. Alımın ilk gününde İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluştu. İşe alınacaklara 7 bin 500 TL ücret ödeneceği iddia edildi.

Başvuru Yoğunluğu Dikkat Çekti

İlçede temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyen yüzlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinde İŞKUR bürosuna akın etti. Girne Mahallesi’nde Belediyeye ait binada bulunan İŞKUR ofisinin önü, vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklarla doldu. Kâhta’daki bu alım, iş arayan birçok kişi için umut kapısı oldu. Vatandaşlar, pandemi sonrası iş bulma konusunda yaşadıkları zorlukları aşmak için İŞKUR’un açtığı bu pozisyonlara yoğun ilgi gösterdi.

İŞKUR'dan Hızlı Başvuru İmkanı

İŞKUR personelleri, yoğun başvuru sürecinde vatandaşlara yardımcı olmak için alanda görev yaptı. İlk günde yüzlerce kişi başvuru formu doldurdu. Başvuruların, 8 Eylül’e kadar devam edeceği ve vatandaşların İŞKUR’un internet sitesi üzerinden de başvuru yapabileceği bildirildi. Yetkililer, başvuruların son güne bırakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Büyük İlgi, Sınırlı Kontenjan

255 kişilik temizlik görevlisi alımı için başvurular sürerken, sınırlı kontenjan nedeniyle başvuru sayısının çok daha fazla olması bekleniyor. Kâhta’daki alım, ilçede işsizlikle mücadele eden yüzlerce kişiye geçici de olsa iş imkanı sağlayacak.

Kaynak : PHA