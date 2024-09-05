Toplantı, Federasyon Başkanı Abdülkadir Geylani Taş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve Başkan Tutdere’nin yanı sıra 33 mahalle muhtarı da katıldı.

Toplantıda, Adıyaman’ın mahallelerindeki öncelikli ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ele alınırken, Federasyon’un yürüttüğü projeler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Başkan Tutdere, muhtarlarla düzenli olarak gerçekleştirdikleri toplantılarda mahallelerin ihtiyaçlarını değerlendirip çözümler üretmek amacıyla sürekli istişare içinde olduklarını belirtti. Tutdere, “Bugün hem bir iadeyi ziyaret gerçekleştirmek hem de taleplerinizi dinlemek için buradayız,” dedi.

“Muhtarlarımızla Birlikte Adıyaman’ı Yeniden Ayağa Kaldıracağız”

Başkan Tutdere, Adıyaman’ın zorlu bir süreçten geçtiğini ve muhtarların vatandaşlarla en yakın temasta olan, sahadaki en güçlü çalışma arkadaşları olduğunu ifade etti. “Bu süreçte vatandaşlarımızın taleplerini en hızlı şekilde karşılamak ve şehrimizi yeniden inşa etmek için muhtarlarımızla birlikte hareket edeceğiz,” şeklinde konuştu.

“Belediye ve Muhtarlar Olarak Tek Amacımız Halkımıza Hizmet Etmektir”

Halka hizmet etmenin belediye ve muhtarların en önemli sorumluluğu olduğunu vurgulayan Başkan Tutdere, “Kadın, genç, yaşlı, çocuk ve engelli fark etmeksizin tüm Adıyaman halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Geride bıraktığımız 5 aylık süreçte birçok büyük projenin ihalesini gerçekleştirdik. Şehir genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarımız hızla devam ediyor,” ifadelerini kullandı.

“TBB’nin Destekleriyle Adıyaman’ın Sorunlarını Kısa Sürede Çözeceğiz”

Başkan Tutdere, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Adıyaman’ı ziyaret ederek belediyeye 17 araç hibe ettiğini hatırlatarak, “TBB’nin destekleriyle şehrimizin sorunlarına kısa sürede çözüm bulmayı hedefliyoruz. Bu süreci muhtarlarımızla birlikte yürüterek Adıyaman’ı daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz,” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş ve katılan muhtarlar, Adıyaman’ın yeniden inşa sürecinde birlik mesajı verdiler. “Şehrimizi birlikte yeniden ayağa kaldıracağız” vurgusuyla güçlü bir dayanışma sergilendi.

Kaynak : PHA