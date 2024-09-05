Abdurrahman Tutdere sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan yıldırımın da katıldığı Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen sporcularla bir araya geldiğini duyurdu. Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Tutdere:” Sporun birleştirici gücüne bir kez daha tanıklık ettik,” ifadelerini kullandı.

Sporcuları daima destekleyip yanında olduğunu belirten Tutdere: “Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, bu anlamlı mücadelede yanlarında olduğumuzu vurgulamak istiyorum.” Dedi. Açıklamasının devamında “Adıyaman olarak spora ve sporcularımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA