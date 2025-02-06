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Kahramanmaraş merkezli depremde 38 kişinin hayatını kaybettiği Kahta Otogarı kavşağındaki yıkılan binanın enkaz yerinde kurulan taziye çadırında saat 04.17'de anma programı gerçekleştirildi. Anma programına Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Depremin olduğu an 04.17'de sela okunduktan sonra Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul tarafından depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

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